The Shed Distillery veröffentlicht ersten 10 Jahre alten Irish Whiskey

Nach mehr als einem Jahrzehnt der Herstellung ihres Irish Whiskeys – die erste Destillation fand am 21. Dezember 2014 statt – veröffentlicht The Shed Distillery nun ihren ersten 10 Jahre alten Whiskey. Drumshanbo 10 Year Old ist ein dreifach destillierter Pot Still Whiskey, für dessen Maische hier irische gemälzte Gerste und ungemälzte Gerste sowie irischer Barra-Hafer zum Einsatz kamen. Über zehn Jahre lang reifte er dann in Kentucky Bourbon & Acacia casks, um anschließend ohne Färbung oder Kaltfiltrierung mit mit 43 % Vol. in die 3.000 einzeln nummerierten Flaschen gefüllt zu werden.

Official Tasting Notes

Nose: A warmth of roasted almond and hazelnut gives way to a light butterscotch, with underlying aromas of aged wood and golden honey.

Palate: Decadently balanced between crisp fresh fruit, warm apple pie, distinctive pot-spice, and the subtle influence of the delectable Acacia casks to deliciously bringing everything together.

Finish: Creamy Barra oats descend with lightly toasted caramel, and a swirl of delicate wood spice that endures to the very last drop. 10 Years worth waiting for.

Die limitierte Edition Drumshanbo 10 Year Old war bis Ende April exklusiv in den Duty-Free-Shops in Dublin und Cork erhältlich. Sie wird auch im Webshop der Brennerei für 95 € angeboten, so wie ebenfalls bei einigen irischen Online-Händlern.