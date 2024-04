Irische Shed Distillery veröffentlicht Drumshanbo Single Pot Still Irish Whiskey Marsala Cask Edition

Wir hatten im Januar bereits die Label auf der TTB-Datenbank entdeckt, nun ist der Drumshanbo Single Pot Still Irish Whiskey Marsala Cask Edition auch offiziell vorgestellt worden. Der dreifach destillierte Dumshanbo Marsala Cask Single Potstill Irish Whiskey reifte sieben Jahre lang in sizilianischen Marsala-Fässern wurde mit 43% vol. Alkoholstärke abgefüllt. Hergestellt wurde er aus irischer gemälzter Gerste, ungemälzter Gerste und als Besonderheit aus Barra-Hafer, einer lange in Irland vorherrschenden Sorte, die aber nicht mehr angebaut wird.

Hier noch die offiziellen Tasting Notes des Dumshanbo Marsala Cask Single Potstill Irish Whiskey:

Nose: Rich notes of clove and honey descend into subtle aromas of sun ripened fruit and toasty caramel.

Palate: Sumptuous, dried fruits, and hazelnuts with distinctive oak spice balanced deliciously with the influences of the delectable Marsala cask.

Finish: A delicate sweetness of spiced caramel, roasted hazelnut and raisin that lingers lightly on the tongue.