Whisky im Bild: Die Shed Distillery in Irland

Nach dem Bildbericht über die Achill Island Distillery von gestern bringen wir heute Bilder aus der zweiten Brennerei in Irland, die unser Leser Kurt Rottenfußer auf seinem Trip in diesem Monat besucht hat. Es handelt sich dabei um die Shed Distillery in Drumshanbo.

Auch hier stellen wir die Eindrücke von Kurt vor die kleine Galerie: