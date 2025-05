Zum Start der Grillsaison: Rezept „Proper & Ginger“ von Proper No. Twelve Irish Whiskey

Grillen hat was – und ein guter Schluck dazu auch. Der irische Proper No. Twelve bringt sich da mit einem einfachen Rezept ins Spiel: Proper & Ginger – was bereits die Zutatenliste erschöpfend beschreibt und daher auch nebenher bei der fordernden Aufgabe des Grillens zu mixen sein sollte.

Wir wünschen jedenfalls einen schönen Grillabend oder -nachmittag, und hier ist die Aussendung von Proper No. Twelve Irish Whiskey:

Wenn das Feuer lodert und Taten zählen: Proper No. Twelve Irish Whiskey entfacht den Spirit Dublins zur Grillsaison

Wenn das Grillfeuer knistert, Rauch in der Luft liegt und Eiswürfel im Glas klirren, braucht es nicht viel: ein gutes Stück Fleisch, eine selbstgemachte BBQ- Sauce – und einen Whiskey, der genauso ehrlich ist wie der Moment.

Direkt aus dem Arbeiterviertel Crumlin, dem 12. Bezirk von Dublin, kommt Proper No. Twelve, der Irish Whiskey für alle, die anpacken. Hier ist Zusammenhalt keine Floskel, sondern Alltag. Für echte Typen und für alle, die lieber anstoßen als lange Reden halten. Dreifach destilliert, mit Noten von Vanille, Honig und geröstetem Holz schmeckt Proper No. Twelve pur, auf Eis, im Cocktail oder als Geheimzutat in der Marinade. Kein Schnickschnack – aber Charakter.

Ob zum ersten Drink nach Feierabend oder zum letzten Song am Feuer: Dieser Whiskey erinnert an den Sommer, auch wenn längst Herbst ist. Für alle, die das Ehrliche feiern. Und wissen, was zählt. Proper No. Twelve ist im gut sortierten Handel sowie online unter www.amazon.de und www.club-of-spirits.de zum UVP von 20,99 € erhältlich.

Gesellig, zugänglich, irisch – ein Whiskey fürs BBQ der Champions

Der Grill glüht, das Fleisch brutzelt und die Nachbarschaft folgt dem Duft von köstlichen Röstaromen. Das kann nur eins bedeuten: Die BBQ-Saison hat begonnen! Wenn das Steak perfekt gelingt, die Ribs besonders knusprig vom Rost kommen oder die Gäste spontan doch länger bleiben – solche Augenblicke sind es wert, darauf anzustoßen. Proper No. Twelve ist genau dafür gemacht, denn der dreifach destillierte Irish Whiskey verbindet Charakter, Milde und florale Noten miteinander. Zeit, um genau wie die geselligen Iren in Crumlin, Dublins 12. Bezirk, nach getaner Arbeit den Moment zu genießen und gemeinsam anzustoßen. Auf Einfachheit, Authentizität und gute Gesellschaft – alles das, wofür Proper No. Twelve steht. Ob beim ersten kühlen Drink nach dem Anzünden des Grills oder beim letzten Song am Feuer – war er erst einmal dabei, erinnert dieser Whiskey noch das ganze Jahr an die besonderen Momente des Sommers.

Im Cocktail oder als Marinade: Vielseitig, authentisch, „proper“

Proper No. Twelve eignet sich ideal als Shot, auf Eis oder im eiskalten Cocktail, wie beispielsweise dem Proper & Ginger. Dieser Whiskey überzeugt aber nicht nur im Glas. Sein rundes Aromenspiel aus Vanille, Honig, geröstetem Holz und einem Hauch Kakao macht ihn auch zur spannenden Zutat. Ein Schuss des irischen Whiskeys verleiht klassischen Rezepten eine besondere Tiefe und sorgt beispielsweise in hausgemachten BBQ-Saucen und Marinaden für den Twist, der Gäste staunen lässt. Das Ergebnis: vollmundig, überraschend, „proper“.

Rezept: Proper & Ginger

Als Geheimzutat für BBQ-Sauce hat sich der Proper No. Twelve bewährt und auch als Drink zum Anstoßen auf den Start der Grillsaison darf er nicht fehlen. Proper No. Twelve und Ginger Ale: Wer diese beiden Zutaten besorgt hat, kannsich den idealen Begleiter zum BBQ-Erlebnis mixen. Super einfach und perfekt, um im Garten oder auf der Terrasse das Glas zu erheben

Zutaten:

60 ml Proper No. Twelve

90 ml Ginger Ale

Eiswürfel

Glas: Tumbler

Garnitur: Limetten-Wedge

Zubereitung:

Proper No. Twelve idealerweise auf Eis ins Glas geben, mit Ginger Ale aufgießen und mit Limetten-Wedge garnieren.