Zwei irische Whiskeys haben ab nächstem Jahr einen neuen Vertrieb in Deutschland (zusammen mit anderen Marken von Proximo): Bushmills Irish Whiskey und Proper No. Twelve wechseln von Eggers & Franke zu Schwarze und Schlichte und sind damit die ersten Whiskeys im Portfolio des Distributors aus Oelde.

Nachfolgend die Presseaussendung, die diesen Wechsel detailliert:

Neue Vertriebspartnerschaft: Schwarze und Schlichte vertreibt ab 2026 Bushmills und Proper No. Twelve

Oelde, 16. September 2025 – Ab dem 1. Januar 2026 arbeitet die Schwarze und Schlichte GmbH & Co. KG mit Proximo Deutschland GmbH zusammen und übernimmt den exklusiven Vertrieb der genannten Marken in Deutschland. Die Partnerschaft stärkt langfristig die Marktposition von Schwarze und Schlichte im Handel und in der Gastronomie und ergänzt das bestehende Portfolio um weitere international erfolgreiche Marken – darunter der Weltmarktführer im Tequila-Segment Jose Cuervo.

Als zentraler Distributionspartner verantwortet Schwarze und Schlichte die flächendeckende Vermarktung im deutschen Handel und in strategisch relevanten Gastronomiekanälen sowie das Trade Marketing am Point of Sale. Mit dieser Kooperation unterstreichen die Partner ihre strategische Ausrichtung: Sie bündeln vorhandene Stärken und Synergien, um ihre Marktpräsenz auszubauen und die Premiumisierung im Spirituosensegment nachhaltig voranzutreiben.

Strategische Weichenstellung

„Unser Fokus liegt auf Verfügbarkeit im Handel, Sichtbarkeit am PoS und relevanten Maßnahmen in der Gastronomie. Gemeinsam mit Proximo werden wir diese internationalen Marken im deutschen Markt deutlich weiterentwickeln – als kraftvolle Erweiterung eines bereits sehr erfolgreichen Markenportfolios, das auf nachhaltiges Wachstum und klare Marktpositionierung ausgerichtet ist“,

sagt Dirk Hasenbein, Geschäftsführer Schwarze und Schlichte.

„Schwarze und Schlichte bringt ausgewiesene Vertriebsexpertise, Marktzugang und Umsetzungskraft im On- und Off-Trade mit – die ideale Basis, um unser Premium-Portfolio in Deutschland nachhaltig zu stärken. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass unsere Marken noch präsenter und relevanter werden. Unser Dank gilt dem bisherigen Vertriebspartner und dem Team von Eggers & Franke für ihr Engagement in den vergangenen Jahren. Gleichzeitig freuen wir uns sehr auf die bevorstehende Kooperation mit Schwarze & Schlichte. Wir sind überzeugt, dass wir mit diesem starken und fokussierten Partner neue Potenziale für unsere Marken erschließen werden. Auf eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zukunft!“ Eva Rippelbeck-Nyhuis, Country Manager Germany von Proximo Deutschland

Starke Marken mit klaren Profilen

Bushmills Irish Whiskey – Mehr als 400 Jahre Brenntradition aus der Old Bushmills Distillery, der ältesten lizenzierten Whiskey-Brennerei der Welt. Dreifach destillierter Single Malt mit unverwechselbar weichem Geschmack.

Proper No. Twelve – Dreifach destillierter Irish Whiskey mit Noten von Vanille, Honig und geröstetem Holz, inspiriert vom Dubliner 12. Bezirk, dem Ursprung der Marke.