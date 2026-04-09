Der Sommer ist die Zeit, in der man Whisky auch gerne mal in Form von Cocktails oder leichteren Drinks konsumiert – aber natürlich ist man mit den nachfolgenden Rezepten, die uns Bushmills als Anregung für Sie zugesendet hat, nicht auf eine bestimmte Jahreszeit fixiert. Was man braucht, sind ganz wenige Zutaten, zwei Hände (auch linke) und ein paar Minuten, um Genuss ins Glas zu bringen.

Wir wünschen viel Vergnügen beim Mixen und Genießen!

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Schnell gemacht, maximaler Genuss: Vier unkomplizierte Sommerdrinks mit Bushmills

Wenig Zutaten, wenig Aufwand, dafür viel Geschmack: Diese Whiskey- Drinks begleiten durch lange Sommerabende

Der Sommer ist die Zeit für spontane Einladungen, offene Fenster und lange Abende im Freien. Perfekt für Drinks, die ohne großen Aufwand gelingen und dennoch Charakter zeigen. Deshalb präsentiert Bushmills – Whiskey of Ireland vier unkomplizierte Cocktailideen, die mit wenigen Zutaten auskommen, schnell gemixt sind und den weichen Geschmack irischen Whiskeys perfekt zur Geltung bringen. Ob fruchtig, würzig oder mit feiner Kaffeenote – diese Drinks zeigen, wie vielseitig Whiskey auch in der warmen Jahreszeit sein kann.

5 Tipps für Low-Effort-Drinks im Sommer

Viel Eis verwenden: Es kühlt schneller und macht Highballs stabiler im Geschmack.

Gläser vorkühlen: Kurz mit Eis ausspülen – gibt sofort das Gefühl, als kämen die Cocktails von der Bar.

Zitrus als Upgrade: Schnitz oder Zeste bringen Frische ohne Mehraufwand.

Nur kurz rühren: Gerade bei Highballs reicht ein sanftes Umrühren.

Mit dem richtigen Glas arbeiten: Highball für Longdrinks, Tumbler für Sour und Coffee-Drinks – sieht besser aus und passt zum Trinkgefühl.

Black & Ginger – würzige Leichtigkeit

Black Bush trifft auf Ginger Ale und wird auf Eis serviert. Mehr braucht es nicht. Ein unkomplizierter Begleiter für spontane Sommermomente.

Zutaten:

50 ml Bushmills Black Bush

Ginger Ale

Eis

Glas: Highball-Glas

Garnitur: Limettenschnitz

Zubereitung:

Glas mit Eis füllen. Bushmills Black Bush hinzugeben. Mit Ginger Ale auffüllen. Vorsichtig kalt rühren und mit Limettenschnitz garnieren.

Black Bush Whiskey Sour – klar, fruchtig und ausgewogen

Frische Zitrone, dezente Süße und die fruchtigen Noten von Black Bush – ein klassischer Sour ohne komplizierte Zutatenliste. Passt gut zu entspannten Abenden auf Balkon oder Terrasse.

Zutaten:

50 ml Bushmills Black Bush

25 ml frischer Zitronensaft

15 ml Zuckersirup

Eiweiß

2 Spritzer Angostura Bitters

Eis

Glas: Tumbler

Garnitur: Zitronenzeste

Zubereitung:

Bushmills Black Bush, Zitronensaft, Zuckersirup und Angostura Bitters mit Eis in einen Shaker geben und kräftig shaken, bis die Flüssigkeit kalt ist. Dann das Eiweiß hinzugeben und erneut kräftig shaken. Doppelt ins Glas strainen und mit einer Zitronenzeste garnieren.

Bushmills Original Highball – puristisch und unkompliziert

Wenige Zutaten, klare Aromen: Bushmills Original, viel Eis, Soda und ein Schuss Zitrone. Ein leichter Sommerdrink – ideal als Aperitif oder Begleiter durch den Abend.

Zutaten:

50 ml Bushmills Original

20 ml frischer Zitronensaft

Sodawasser

Eis

Glas: Highball-Glas

Garnitur: Zitronenschnitz

Zubereitung:

Highball-Glas mit Eis füllen. Bushmills Original hinzufügen. Mit frischem Zitronensaft und Sodawasser auffüllen und kalt rühren. Mit einem Zitronenschnitz garnieren.

Bushmills Iced Irish Latte – eine sommerliche Interpretation des Irish Coffee

Keine Lust auf heißen Irish Coffee an warmen Tagen? Statt heiß serviert treffen hier kalter Kaffee und Schlagsahne auf den weichen Geschmack von Bushmills Original für eine sommerliche Variante des Klassikers.

Zutaten:

120 ml gekühlter Kaffee

1 Esslöffel Simple Syrup

50 ml Bushmills Original

30 ml Schlagsahne

Eis

Glas: Highball-Glas

Garnitur: Kaffeebohnen

Zubereitung:

Alle Zutaten auf Eis in einen Shaker geben. Kräftig shaken. In ein mit Eis gefülltes Glas abseihen, nach Wunsch mit Kaffeebohnen garnieren und servieren.

Sommergenuss mit Bushmills ohne großen Aufwand

„Low Effort, High Enjoyment“ bedeutet im Sommer vor allem eines: weniger Vorbereitung, mehr Zeit füreinander. Mit diesen vier Drink-Ideen zeigt Bushmills, dass es keine aufwendigen Techniken braucht, um Whiskey saisonal zu genießen – sondern nur gute Zutaten, Eis und die Lust auf gemeinsame Momente.

Darum sind diese Drinks mit Irish Whiskey der Hit des Sommers 2026

Unkomplizierte Sommerdrinks für Balkon, Terrasse und spontane Abende

2 bis 5 Zutaten, die schnell gemixt zu leckeren Drinks werdenVier unterschiedliche Drinks – für jeden Geschmack etwas dabei

Für den „Bar-Effekt“ reicht es häufig schon aus, viel Eis, kalte Gläser sowie eine einfache Garnitur zu verwenden