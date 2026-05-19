Neu in den USA: Elijah Craig 18 yo Single Barrel

Mitte März des Jahres erweiterte die Heaven Hill Distillery die Single Barrel Linie ihrer Marke Elijah Craig um Elijah Craig 15 yo Single Barrel (wir berichteten). Nun kommt noch in diesem Monat neue Batches der Abfüllung Elijah Craig 18 yo Single Barrel auf den US-Markt.

Elijah Craig 18 yo Single Barrel kommt mit 90 Proof, also 45 % Vol., in die Flaschen. Wie bei jeder „Single Barrel“-Abfüllung variiert das Geschmacksprofil je nach dem Fass. Durch die lange Reifezeit können selbstverständlich eine ausgeprägte Eichennote erwartet werden. Diese sollen Nuancen von Milch- und Zartbitterschokolade, Leder, Tabak, Ahornsirup, Honig, Vanille sowie einer leichten Pfefferschärfe begleitet werden. Die neuen Batches erreichen jetzt den Handel in den USA, eine UVP wurde im Artikel im Robb Report nicht genannt. Eine kurze Recherche über eine Internet-Suchmaschine ergibt, dass mit einem Preis von knapp unter $300 gerechnet werden sollte.