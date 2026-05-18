Slàinte mhath and more mit Charity Bottling zugunsten des Kinderhospiz in Tambach-Dietharz

Regelmäßig und äußerst gerne stellen wir Ihnen hier Charity-Aktionen vor, die in der Whisky-Community entstehen. Und aus diesem Grund weisen wir hier auch auf das Charity Bottling „Spirit of Hope“ von Slàinte mhath and more hin, welches der Onlineshop gemeinsam mit der Zeitzer Whiskymanufaktur zugunsten des Kinderhospiz in Tambach-Dietharz startet.

Hier alle Infos zur Abfüllung „Spirit of Hope“, und wie Sie Ihre Flasche bereits jetzt vorbestellen können:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Liebe Freunde des Genusses,

es gibt Momente, die bleiben. Nicht wegen dem, was man schmeckt – sondern wegen dem, was man fühlt. Letztes Jahr war so ein Moment.

Als wir 1.000 € an das Kinderhospiz Mitteldeutschland übergeben durften, war es mehr als nur eine Zahl. Es waren Begegnungen. Blicke. Dankbarkeit. Und auch die stille Erkenntnis, wie zerbrechlich das Leben sein kann.

Dort, wo Zeit plötzlich das Wertvollste ist.

Dort, wo Familien jeden einzelnen Augenblick festhalten möchten.

Dort, wo Hoffnung leise, aber unendlich stark ist.

Aus genau diesem Gefühl heraus ist etwas entstanden…

„Spirit of Hope“ – Kein gewöhnlicher Whisky. Sondern ein Versprechen.

Gemeinsam mit der Zeitzer Whiskymanufaktur haben wir mit Geduld, Hingabe und ganz viel Herz diesen besonderen Tropfen geschaffen. Gereift in Fässern aus der Saale-Unstrut-Region – getragen von der Idee, etwas zu hinterlassen, das mehr bedeutet. Nur 500 Flaschen wird es geben.

500 Chancen, Teil von etwas Größerem zu sein.

500 Möglichkeiten, Hoffnung weiterzugeben.

Und mit jeder einzelnen Flasche… gebt ihr ein Stück davon weiter.

50 € wird 1 Flasche kosten plus evtl. Versand. 7,50 € gehen direkt an das Kinderhospiz Mitteldeutschland.

Dorthin, wo sie wirklich gebraucht werden. Vielleicht ist es am Ende nur ein Whisky. Vielleicht auch nicht.

Vielleicht ist es ein stilles Zeichen.

Ein Beitrag.

Ein Moment des Innehaltens.

Und vielleicht… ist es genau das, was zählt.

Ab dem 24.06.2026 verfügbar, Vorbestellungen ab sofort möglich.

Lasst uns gemeinsam wieder etwas bewegen.

Nicht laut. Aber spürbar.

Slàinte mhath