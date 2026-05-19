Hibiki 12 Year Old kehrt in den weltweiten Travel Retail zurück

In und nach den 2000er Jahren wurde der japanische Whisky ein klein wenig Opfer des eigenen Erfolgs. Die große internationale Nachfrage führte dazu, dass manche Abfüllungen auf unbestimmte Zeit eingestellt wurden und langsam vom Markt verschwanden. Denn die ware houses in Japan leerten sich mit der Zeit, die Bestände an gereiftem Whisky musste wieder aufgebaut werden.

Einige Abfüllungen kamen und kommen mit der Zeit wieder zurück, so nun auch Hibiki 12 Year Old. Der neu aufgelegte Blended Whisky wurde Berichten zufolge, wie das 88 Bamboo Editorial Team schreibt, von Shinji Fukuyo neu interpretiert. Dieser setzt sich aus Whiskys der Destillerien Yamazaki, Hakushu und Chita zusammen. Diese reiften in Fässern aus amerikanischer Eiche, spanischer Eiche und japanischer Mizunara-Eiche.

Die Markteinführung des Hibiki 12 Year Old beschränkt sich nun auf die globalen Reise-Einzelhandel. Sein Debüt gibt die Abfüllung in diesem Monat im „Dubai Duty Free“ des Dubai International Airport. Ab dem 1. Juni 2026 findet sie ihren Weg zu ausgewählten weiteren internationalen Flughäfen findet, darunter der Singapore Changi Airport und der John F. Kennedy Airport in New York. Für eine spätere Einführung sind zudem weitere Reiseziele vorgesehen, darunter London (UK), Hongkong, Incheon (Südkorea), Peking, Shanghai und Hainan (China), Delhi, Mumbai und Bangalore (Indien), Paris (Frankreich), Doha (Katar), Los Angeles und San Francisco (USA), Frankfurt (Deutschland), Sydney und Melbourne (Australien), Taipeh (Taiwan), Amsterdam (Niederlande), Bangkok (Thailand), São Paulo (Brasilien) sowie Panama-Stadt (Panama).

Hibiki 12 Year Old „Travel Exclusive“, abgefüllt mit 43 % Vol., wird zu einem Preis von $188 angeboten, was in etwa 160 € wären.