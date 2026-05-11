Der Vatertag naht wieder – und mit ihm die Anregungen für Geschenke, oder wie man diesen Tag gemeinsam genießen könnte. Auch Bushmills aus Irland möchte da nicht zurückstehen und lädt Sie ein, den Vatertag mit Bushmills zu genießen – sei es mit einem Bushmills 16yo pur oder mit einem Bushmills Black Fashioned, zu dem Sie das Rezept untenstehend in der Pressemitteilung finden…

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Ein Hoch auf die, die Haltung zeigen – Vatertag mit Bushmills

Mit zeitlosen Drinks anstoßen auf gemeinsame Werte

Whiskey wird mit viel Zeit und Hingabe hergestellt. Beziehungen auch. Daher ist der Vatertag ein passender Moment, um beides wertzuschätzen: die Geduld, die es braucht, um etwas entstehen zu lassen – und die Haltung, die nötig ist, um daran festzuhalten. Statt großer Gesten geht es an diesem Tag häufig um etwas Einfaches: Zeit miteinander. Vielleicht beginnt dieses Miteinander schon beim gemeinsamen Mixen eines Bushmills Black Fashioned, wenn aus wenigen Zutaten ein zeitloser Drink entsteht. Oder es findet seinen Rahmen in einem Glas Bushmills 16 Year Old – als ruhiger Begleiter für ein Gespräch, für das man sich endlich mal Zeit nimmt.

Ein Klassiker mit Charakter: Der Bushmills Black Fashioned

Wer den Vatertag mit einem zeitlosen Klassiker feiern möchte, ist mit dem Bushmills Black Fashioned gut beraten. Er setzt nicht auf große Effekte, sondern auf wenige Zutaten, die gemeinsam einen gradlinigen und ausgewogenen Cocktail ergeben. Kein Trendcocktail, sondern ein

selbstbewusster Klassiker, dessen Rezept über Generationen besteht. Gemixt mit Bushmills Black Bush verbindet sich die fruchtig-malzige Süße des Irish Whiskeys mit feiner Süße und aromatischem Bitter.

Rezept: Bushmills Black Fashioned

Zutaten:

50 ml Bushmills Black Bush

1 TL Zuckersirup oder Kristallzucker

2 Spritzer Angostura Bitters

Eiswürfel

Orangenzeste zur Garnitur

Zubereitung:

Zucker (oder Zuckersirup) und Bitters in ein Rührglas geben. Bushmills Black Bush hinzufügen und mit Eiswürfeln auffüllen. Gut verrühren, bis der Drink gekühlt ist. In ein mit Eis gefülltes Tumblerglas abseihen. Mit einer Orangenzeste aromatisieren und garnieren.

Für pure Geselligkeit: Bushmills 16 Years Old

Für alle, die gemeinsame Momente lieber mit einem guten Dram als einem Cocktail verbringen, ist der Bushmills 16 Years Old Single Malt eine gute Wahl. Mindestens 16 Jahre reift der Whiskey in ausgesuchten Bourbon- und Sherryfässern und erhält danach sein Finish in Portweinfässern. Das verleiht ihm nicht nur seine rubinrote Farbe, sondern auch kräftige Aromen

von karamellisiertem Pfirsich und Mangos mit Noten von gerösteten Mandeln und Walnüssen. Seine Werte werden bereits seit Jahrhunderten in der Old Bushmills Distillery über Generationen weitergegeben. Er nimmt sich Zeit – sowohl in der Reifung als auch im Abgang – und ist deshalb ein guter Begleiter von Momenten, in denen man sich ebenfalls füreinander Zeit nimmt.