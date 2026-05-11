Wer gewinnt die einzigartige Woodford Reserve Master’s Collection: Sweet Oak Bourbon – das Meisterwerk aus Kentucky?

In unserem letzten Gewinnspiel durften wir Ihnen ein ganz besonderes Highlight präsentieren, einen Kentucky Straight Bourbon Whiskey der Extraklasse, die einzigartige Woodford Reserve Master’s Collection: Sweet Oak Bourbon.

Die Abfüllungen aus der hochwerigen Woodford Reserve Master’s Collection bringen jährlich immer wieder neue Besonderheiten in die Flasche – in der 21. Ausgabe, die in diesem Frühjahr in streng limitierter Auflage erschienen ist, können Sie den Einfluss von Fässern einer ganz bestimmten und seltenen Holzsorte auf den Bourbon entdecken.

Wir bedanken uns wie immer herzlich für die vielen, vielen Einsendungen – und bevor wir Ihnen den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners verraten, hier noch einmal alles über die Brennerei – und den tollen Preis, den Sie für dieses Gewinnspiel spendiert hat:

Die Woodford Reserve Distillery

Es gibt wohl keine beschaulichere und naturverbundenere Gegend in Kentucky als Woodford County. Sattes Grün, rollende Landschaften – das ist die Heimat der Woodford Reserve Distillery im Ort Versailles. Das durch den Kalkstein gefilterte Wasser schenkt dem Bourbon von Woodford Reserve seine herausragende Qualität. Und das gilt natürlich und ganz besonders für den einzigartigen Bourbon, den wir diesmal für Sie verlosen:

Ihr Preis: Die Woodford Reserve Master’s Collection: Sweet Oak Bourbon

Mit Woodford Reserve Master’s Collection: Sweet Oak Bourbon kommt das neueste Meisterstück aus der Woodford Reserve Master’s Collection zu deutschen Whiskyliebhabern. Diese limitierte Edition reift in seltenen Chinkapin- Eichenfässern, die ein ausdrucksstarkes Geschmacksprofil mit unverwechselbarer Holzsignatur hervorbringen. Die neue Kollektion präsentiert erneut den experimentellen Ansatz der Destillerie in Bezug auf Getreide, Reifung und Holz.

Woodford Reserve Master’s Collection: Sweet Oak Bourbon ist das 21. Mitglied der Woodford Reserve Master’s Collection, die Jahr für Jahr mit einer Innovation rund um amerikanisches Eichenholz und dessen komplexen Einfluss auf den Whiskey aufwartet. Auf Grund der Exklusivität und der sehr beschränkten Anzahl an verfügbaren Fässern sind die Abfüllungen aus der Woodford Reserve Master’s Collection immer streng limitiert und höchst begehrt.

„Mit einem Alkoholgehalt von 55,2 Volumenprozent bietet dieser Bourbon ein kraftvolles, vollmundiges Profil und behält gleichzeitig die für Woodford Reserve typische Süße bei. Mit süßer Eiche als Kernstück bietet dieser Whiskey nuancierte Aromenschichten, die Whiskey-SammlerInnen und KennerInnen zu schätzen wissen.“ Master Distiller Elizabeth McCall.

TASTING NOTES

Farbe: Mahagoni

Aroma: Ein reiches Aroma von eingelegten Kirschen, Rosinen, Nelke und Muskatnuss; dazu süßes Leder und geröstete Eiche

Geschmack: Ein kräftiger Geschmack von warmen Backgewürzen, Sassafras, gerösteten Walnüssen und schwarzem Tee

Abgang: Ein langanhaltender Abgang mit Noten von Eiche, schwarzem Tee und getrockneten dunklen Früchten

Und die Woodford Reserve Master’s Collection: Sweet Oak Bourbon gewonnen hat:

Marc Arensmeyer aus 33098 Paderborn

Wir gratulieren sehr herzlich und freuen uns mit Ihnen! Die Gewinne werden diesmal durch Whiskyexperts aus Österreich versendet, bitte haben Sie etwas Geduld mit der Post!

Aus technischen Gründen legen wir diesmal eine einwöchige Gewinnspielpause ein – unser nächstes Gewinnspiel startet daher am 18. Mai – mit einem sehr persönlichen Preis. Neugierig? Seien Sie gespannt!

Bis dahin wünschen wir Ihnen eine schöne Woche mit vielen interessanten News aus der Whiskywelt – natürlich hier bei uns auf Whiskyexperts.

Herzlichst

Ihr Team von Whiskyexperts