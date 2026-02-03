Mit Sweet Oak Bourbon präsentiert Brown-Forman Deutschland eine neue Abfüllung in der Woodford Reserve Master’s Collection (es ist bereits die 21.!). Dieser Bourbon ist ab diesem Monat in der 0,7-l-Flasche zum Preis von 149,99 Euro (brutto, UVP) bundesweit in ausgewählten Spirituosenfachgeschäften und im E- Commerce erhältlich. Und wird auf der Messe The Village in Nürnberg am kommenden Wochenende präsentiert.

Mehr zu Woodford Reserve Master’s Collection: Sweet Oak Bourbon inklusive der Tasting Notes in der folgenden Aussendung, wie wir von Brown-Forman Deutschland erhalten haben:

Brown-Forman präsentiert die neue Woodford Reserve Master’s Collection: Sweet Oak Bourbon

Hamburg, 3. Februar 2026 – Mit Woodford Reserve Sweet Oak Bourbon bringt Brown-Forman Deutschland das neueste Meisterstück aus der Woodford Reserve Master’s Collection in den deutschen Markt. Diese limitierte Edition reift in seltenen Chinkapin-Eichenfässern, die ein ausdrucksstarkes Geschmacksprofil mit unverwechselbarer Holzsignatur hervorbringen. Die neue Kollektion präsentiert erneut den experimentellen Ansatz der Destillerie in Bezug auf Getreide, Reifung und Holz.

Mit Sweet Oak Bourbon begeistert Woodford Reserve zum 21. Mal mit einer Innovation aus der beliebten Master’s Collection und führt damit konsequent den eingeschlagenen Weg der Destillerie mit Innovationen rund um amerikanisches Eichenholz und dessen komplexen Einfluss auf den Whiskey fort.

„Mit einem Alkoholgehalt von 55,2 Volumenprozent bietet dieser Bourbon ein kraftvolles, vollmundiges Profil und behält gleichzeitig die für Woodford Reserve typische Süße bei“, erläutert Master Distiller Elizabeth McCall. Und weiter: „Mit süßer Eiche als Kernstück bietet dieser Whiskey nuancierte Aromenschichten, die Whiskey-SammlerInnen und KennerInnen zu schätzen wissen.“

TASTING NOTES

Farbe: Mahagoni

Aroma: reiches Aroma von eingelegten Kirschen, Rosinen, Nelke und Muskatnuss; dazu süßes Leder und geröstete Eiche

Geschmack: kräftiger Geschmack von warmen Backgewürzen, Sassafras, gerösteten Walnüssen und schwarzem Tee

Abgang: langanhaltender Abgang mit Noten von Eiche, schwarzem Tee und getrockneten dunklen Früchten

Woodford Reserve Sweet Oak Bourbon wird auf der Messe The Village in Nürnberg (6. bis 8. Februar 2026) präsentiert und ist ab Februar 2026 in der 0,7-l-Flasche zum Preis von 149,99 Euro (brutto, UVP) bundesweit in ausgewählten Spirituosenfachgeschäften und im E- Commerce erhältlich.