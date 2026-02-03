Die neue Auflage der Whiskymesse Rüsselsheim findet am kommenden Wochenende statt. Das offizielle Messebottling ist in diesem Jahr ein 13 Jahre alter Benriach aus einem Bourbon Hogshead. Alle Details zu dieser Abfüllung sowie Informationen zur Whisky-Messe am 6. und 7. Februar in der Festung Rüsselsheim finden Sie folgend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whiskymesse Rüsselsheim – Das exklusive Messe-Bottling 2026

Am kommenden Wochenende öffnet die Whiskymesse Rüsselsheim wieder ihre Tore: ein echter Messe-Klassiker, immer noch mit sehr familiärem Flair, den Kenner und Liebhaber in der Rhein-Main-Region und darüber hinaus zu schätzen wissen.

Öffnungszeiten:

FREITAG, 6. Februar 2026, 15 bis 21 Uhr

SAMSTAG, 7. Februar 2026, 12 bis 19 Uhr

Ort:

Festung Rüsselsheim, Hauptmann-Scheuermann-Weg 6, 65428 Rüsselsheim am Main

Tickets für Eintritt (12 Euro/Tag) und Tastings:

whiskymesse-ruesselsheim.de (oder an der Tageskasse)

Tipp: Sollten Tastings online ausgebucht sein, gibt es für ALLE Tastings noch Tickets an der Tageskasse. First come…

Außerdem wird es eine spannende und äußerst preiswerte (69 Euro/700ml, 101,45 Euro/l) Messe-Abfüllung geben, einen 13 Jahre alten, äußerst fruchtigen und schmackhaften Benriach aus dem Bourbon Hogshead, abgefüllt in Fassstärke von 56,6%, zu den Tastingnotes bitte das Label beachten.