Serge verkostet: Nochmal sieben Ben Nevis

Auch heute erhalten die wieder zufällig ausgewählten und recht aktuellen Abfüllungen mindestens sehr gute Bewertungen

Nachdem gestern in der Ben Nevis Solera part 1 die ersten sieben Whisky der Highland-Brennerei von Serge Valentin verkostet wurden, folgt dieser Session heute part 2 (inklusive des 400. auf Whiskyfun verkosteten Ben Nevis). Und wir wissen nicht, wie viele noch folgen werden!
War gestern bereits die Qualität und die Bewertungen der Verkostungs-Kandidaten recht hoch, geht es heute noch ein Stückchen höher. Unsere Übersicht:

AbfüllungPunkte

Ben Nevis 10 yo 2014/2025 (48%, Wilson & Morgan Barrel Selection, Signature, sherry, cask #178/179)88
Ben Nevis 2013/2025 (54.7%, Taste Still by Corman Collins, Blurred Lines, 1st fill oloroso, 234 bottles)87
Ben Nevis 2018/2025 (58.7%, Bedford Park, 1st fill oloroso sherry hogshead, cask #3148, 311 bottles)87
Ben Nevis 12 yo 2012/2025 (56.4%, Single Cask Nation, 1st fill heavy char hogshead, cask #170023, 241 bottles)87 
Ben Nevis 52 yo 1973/2025 (40.1%, Thompson Bros., two refill hogsheads)91
Ben Nevis 29 yo 1996/2025 (48.5%, The Whisky Firm, bourbon hogshead, cask #406, 186 bottles)91
Ben Nevis 28 yo 1996/2024 (48.6%, Maltbarn, The 26, bourbon)91
Ben Nevis. Bild © Jochen Wied, Joe’s Tastings
