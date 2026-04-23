Serge verkostet: Wieder einmal Ben Nevis, diesmal vier Bottlings

Dass Serge Valentin ein Fan von Ben Nevis ist, brauchen wir nach den Verkostungen der letzten Monate nicht extra betonen. Und auch heute ist er wieder voller Lob für die Whiskys, die er verkostet. Zunächst sind es drei Bottlings, die 1996 destilliert wurden und nach 28 bzw. 29 Jahren in die Flasche kamen, und dann noch als Draufgabe ein Ben Nevis 21yo, der 2024 in die Flasche kam.

Hier die Tabelle zur Verkostung:

Abfüllung Punkte

Ben Nevis 29 yo 1996/2026 (42.3%, The Wealth Spirit, hogshead, cask #1398, 250 bottles) 90 Ben Nevis 29 yo 1996/2026 (47.6%, Maltbarn, bourbon cask, 152 bottles) 91 Ben Nevis 28 yo 1996/2025 (49%, The Wealth Spirits & Milroy’s of Soho ‘Future Legends’, hogshead #758, 120 bottles) 92 Ben Nevis 21 yo 2022/2024 (56.1%, Signatory Vintage for Waldhaus World of Whisky, 1st fill sherry butt, cask #327, 560 bottles) 88