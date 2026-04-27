Gewinnen Sie die einzigartige Woodford Reserve Master’s Collection: Sweet Oak Bourbon – ein Meisterwerk aus Kentucky

Mit unserem neuen Gewinnspiel dürfen wir Ihnen ein ganz besonderes Highlight präsentieren, einen Kentucky Straight Bourbon Whiskey der Extraklasse, die einzigartige Woodford Reserve Master’s Collection: Sweet Oak Bourbon.

Die Abfüllungen aus der hochwerigen Woodford Reserve Master’s Collection bringen jährlich immer wieder neue Besonderheiten in die Flasche – in der 21. Ausgabe, die in diesem Frühjahr in streng limitierter Auflage erschienen ist, können Sie den Einfluss von Fässern einer ganz bestimmten und seltenen Holzsorte auf den Bourbon entdecken.

Was Sie tun müssen, um diese besondere Abfüllung zu gewinnen zu gewinnen? Einfach unsere nicht besonders schwere Gewinnfrage richtig beantworten und ihre Lösung an uns einsenden. Wenn Sie diesen Artikel aufmerksam durchlesen, dann sollte die Antwort wirklich leichtfallen. Wir wünschen Ihnen jedenfalls viel Glück und freuen uns auf Ihre Einsendung!

Hier alles über die Brennerei – und den tollen Preis, den Sie für dieses Gewinnspiel spendiert hat:

Die Woodford Reserve Distillery

Es gibt wohl keine beschaulichere und naturverbundenere Gegend in Kentucky als Woodford County. Sattes Grün, rollende Landschaften – das ist die Heimat der Woodford Reserve Distillery im Ort Versailles. Das durch den Kalkstein gefilterte Wasser schenkt dem Bourbon von Woodford Reserve seine herausragende Qualität. Und das gilt natürlich und ganz besonders für den einzigartigen Bourbon, den wir diesmal für Sie verlosen:

Ihr Preis: Die Woodford Reserve Master’s Collection: Sweet Oak Bourbon

Mit Woodford Reserve Master’s Collection: Sweet Oak Bourbon kommt das neueste Meisterstück aus der Woodford Reserve Master’s Collection zu deutschen Whiskyliebhabern. Diese limitierte Edition reift in seltenen Chinkapin- Eichenfässern, die ein ausdrucksstarkes Geschmacksprofil mit unverwechselbarer Holzsignatur hervorbringen. Die neue Kollektion präsentiert erneut den experimentellen Ansatz der Destillerie in Bezug auf Getreide, Reifung und Holz.

Woodford Reserve Master’s Collection: Sweet Oak Bourbon ist das 21. Mitglied der Woodford Reserve Master’s Collection, die Jahr für Jahr mit einer Innovation rund um amerikanisches Eichenholz und dessen komplexen Einfluss auf den Whiskey aufwartet. Auf Grund der Exklusivität und der sehr beschränkten Anzahl an verfügbaren Fässern sind die Abfüllungen aus der Woodford Reserve Master’s Collection immer streng limitiert und höchst begehrt.

„Mit einem Alkoholgehalt von 55,2 Volumenprozent bietet dieser Bourbon ein kraftvolles, vollmundiges Profil und behält gleichzeitig die für Woodford Reserve typische Süße bei. Mit süßer Eiche als Kernstück bietet dieser Whiskey nuancierte Aromenschichten, die Whiskey-SammlerInnen und KennerInnen zu schätzen wissen.“ Master Distiller Elizabeth McCall.

TASTING NOTES

Farbe: Mahagoni

Aroma: Ein reiches Aroma von eingelegten Kirschen, Rosinen, Nelke und Muskatnuss; dazu süßes Leder und geröstete Eiche

Geschmack: Ein kräftiger Geschmack von warmen Backgewürzen, Sassafras, gerösteten Walnüssen und schwarzem Tee

Abgang: Ein langanhaltender Abgang mit Noten von Eiche, schwarzem Tee und getrockneten dunklen Früchten

Und so gewinnen Sie die Woodford Reserve Master’s Collection: Sweet Oak Bourbon:

Beantworten Sie bitte folgende Gewinnfrage: In welchem Holz lagerte diese 21. Abfüllung der Woodford Reserve Master’s Collection?

a) Kingpin Oak

b) Chinkapin Oak

Die richtige Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Woodford Reserve“!

Unter allen richtigen Antworten mit dem richtigen Betreff, die uns bis 10. Mai 2026, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinnerin oder den Gewinner der Preise und geben sie am 11. Mai 2026 bekannt. Die Gewinne werden danach durch Whiskyexperts versendet.

Pro Person ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Woodford Reserve“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 10. Mai 2026, 23:59 Uhr. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird am 11. Mai 2026 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Versand des Preises erfolgt durch Whiskyexperts. Alle Adressdaten werden nach Abschluss des Gewinnspiels gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team