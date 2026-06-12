The Macallan startet Kampagne „Drink of a Generation“

Voraussichtlich 30 % des Luxusmarktes wird bis 2030 die Generation Z (Jahrgänge von 1995 bis 2010 ) ausmachen. So lautet das Ergebnis des „Altrata World Ultra Wealth Report 2025“. Und genau auf diese Zielgruppe und der Weitergabe von Traditionen und Werte an eben diese Genuss-Generation zielt die neue Kampagne „Drink of a Generation“ von The Macallan.

In einer neuen, filmisch inszenierte Social-Media-Kampagne treten der Schauspieler James Marsden gemeinsam mit seinem Sohn Jack Marsden auf. Und ebenfalls im Mittelpunkt stehen die Abfüllungen The Macallan Sherry Oak 25 Years Old und 30 Years Old. Sie finden diesen Kurzfilm bei Instagram.

Neben den Marsdens umfasst die Kampagne Partnerschaften mit weiteren digitalen Kreativen, wie Vince Garcia (Barbier und Grooming-Experte), Stella Simona (Schmuckdesignerin) und Justin Boone (Stylist). Jeder von ihnen beleuchtet den persönlichen Weg zum eigenen Können. Und zieht dabei Parallelen zum Whisky-Herstellungsprozess von The Macallan. Wir können also weitere Filme erwarten.