The Macallan eröffnet Boutique bei Harrods in London

Bereits 2023 belegte The Macallan für vier Wochen mit dem fiktiven Geheimagent seiner Majestät James Bond und The Macallan James Bond 60th Anniversary Release einen großen Teil des Erdgeschosses des berühmten Londoner Kaufhauses Harrods (wir berichteten). Nun ist die Speyside-Brennerei an der Stelle der ehemaligen Baccarat Bar im Untergeschoss von Harrods die Räumlichkeiten mit ihrer The Macallan Boutique präsent. Diese ist zugleich auch ihre erste Boutique im Vereinigten Königreich außerhalb des Reiseeinzelhandels. Im vergangenen Jahr erfolgte die Eröffnung einer The Macallan Boutique im Terminal 5 des Flughafens Heathrow. Zudem betreibt The Macallan auch Boutiquen in Los Angeles, New York, Singapur und Hongkong.

The Macallan Boutique bei Harrods im Londoner Stadtteil Knightsbridge ist täglich von 10:00 bis 21:00 Uhr geöffnet. Sie bietet hier eine Auswahl an seltenen Abfüllungen und limitierten Editionen an. Das Personal der Boutique setzt sich aus Mitarbeitern von Edrington sowie speziell geschulten Angestellten von Harrods zusammen. Die Angebote an die Kundschaft sind unter anderem Gravuren, Geschenkverpackungen und Verkostungen.

André Lewis, head of buying for food, wine and spirits bei Harrods, kommentierte die Eröffnung wie folgt: