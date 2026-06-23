Italienische Farm-to-glass Destillerie präsentiert mit Il Signor Camillo ihren ersten Whisky

Eine ligurische Interpretation von Whisky, geprägt von Terroir, lokaler Handwerkskunst und der landwirtschaftlichen Philosophie, stellt Diego Assandri mit seinem ersten Whisky Il Signor Camillo vor. Das Mitglied einer Müller- und Bauernfamilie in fünfter Generation betreibt im Dorf Sassello in der historischen Wassermühle – 1830 gegründet und seit 1845 im Familienbesitz – auch eine Brennerei. Il Signor Camillo, benannt nach Diego’s Großvaters Camillo, präsentierte er offiziell am 17. Mai 2026 der Öffentlichkeit. Bereits zuvor erhielt die Abfüllung bei den World Whiskies Awards 2026 eine Goldmedaille. Und auch zum Kategoriesieger in der Kategorie „Italienischer Single Cask Single Grain“ gekürt.

Die Brennerei verarbeitet ausschließlich ungemälztes Getreide, das die Familie Assandri in den umliegenden ligurischen Hügeln anbaut. Diese liegen rund 500 Meter über dem Meeresspiegel und sind nur wenige Kilometer von der Küste entfernt. Diego Assandri verwendet für seinen Whisky ausschließlich ungemälzten Dinkel. Diese Getreide-Art war einst ein Grundnahrungsmittel der alten Römer. Auf das Mälzen verzichtet Assandri, weil das Getreide selbst im Mittelpunkt des Endprodukts stehen soll, wie er erklärt:

““Spelt is characterised by a remarkable natural sweetness. We chose not to malt it because we wanted the grain itself to remain at the centre of our final product. The alcohol yield is lower, but we believe this preserves its full spectrum of flavours.”

Unter Verwendung von lokalen Quellwasser darf die Maische drei bis fünf Tage gären. Danach wird sie zweifach destilliert: zuerst in einer Kupferbrennblase im Wasserbad, anschließend in einer Kolonnenbrennblase. Das Destillat reift dann dreieinhalb Jahre in neuen französischen Eichenfässern der Küferei Botti Gamba. Und diese recht kurze Reifezeit soll auch voraussichtlich bei zukünftigen Abfüllungen beibehalten werden. So könne sie den Whisky verfeinern, ohne die Identität des ursprünglichen Destillats zu beeinträchtigen.

Il Signor Camillo Whisky (41,5 % Vol., limitiert auf 628 Flaschen mit 50 cl Inhalt, UVP 179 €) ist ab sofort über ilsignorcamillo.it erhältlich.