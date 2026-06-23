SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Tamnavulin im Duett

Neben der Herkunfts-Brennerei ist die verbindende Klammer der beiden Malts, dass sie nicht in Weinfässern gereift haben sollten

Gezielt nach Malts der Speyside-Brennerei Tamnavulin, die ohne eine Reifung in Weinfässern auskommen, suchte Serge Valentin für seine heutige Verkostung. Und um neben dem 10 Jahre alten Tamnavulin aus einem hogshead von Lady of the Glen noch einen zweiten Whisky in dieser Session präsentieren zu können, wird kurzerhand Sherry zu einem Nicht-Wein erklärt. So darf der Tamnavulin 34 yo von WhiskyLand auch teilnehmen. Und ein Blick auf seine Benotung zeigt, dass dies sicherlich keine schlechte Entscheidung war:

AbfüllungPunkte

Tamnavulin 10 yo 2015/2026 (55.4%, Lady of the Glen, hogshead, cask #301041, 290 bottles)84
Tamnavulin 34 yo 1991/2026 (48.7%, WhiskyLand, 1st fill sherry hogshead, 208 bottles)89 
Tamnavulin. Bild © Jochen Wied, Joe’s Tasting
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