3x neu von The Caskhound: „Tilo’s Messe-Märchen“ – Premiere auf der Whisky Boat

EWer am 10. und 11. Juni in Stralsund die WHISKY BOAT besucht, der findet dort nicht nur Tilo Schnabel aka The Caskhound, sondern auch drei neue Abfüllungen einer ebenso neuen Serie: „Tilo’s Messe-Märchen“.

Die drei Whiskys sind ein 18-jähriger Glen Moray aus einem Margaux Red Wine Barrique, ein 16-jähriger Tomatin mit 18-monatigem Sherry-Finish und ein 12-jähriger Tamnavulin mit Vollreifung im Fino Sherry Cask.

Untren gibts mehr zu den Abfüllungen – wir wünschen jetzt schon mal viel Spaß für alle, die auf der Messe sind – und wers nicht hin schafft, der kann die Abfüllungen auf bei den Händlern kaufen, die The Caskhound führen…

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THE CASKHOUND feiert mit 3 neuen „TILO’S MESSE-MÄRCHEN“ seine Premiere auf der WHISKY BOAT

Am 10. und 11. Juli 2026 verwandelt sich das mittelalterliche Johanniskloster in der Hansestadt Stralsund in einen Treffpunkt für Genießer: Die WHISKY BOAT lädt zum Entdecken feiner Whiskys, Rums und weiterer Destillate ein. Und zum ersten Mal mit dabei: das Team von THE CASKHOUND alias Tilo Schnabel!

Die WHISKY BOAT bietet, direkt an der Wasserkante in den Mauern eines Klosters von 1254 gelegen, einen entspannten Rahmen zum Verweilen und Entdecken. Hier zählt Atmosphäre statt Hallen-Trubel, Händler und Whiskyfans treffen sich auf Augenhöhe – mit viel Zeit zum Probieren und Fachsimpeln … und die klare Ostseeluft gibt’s inklusive!

Im Gepäck hat Tilo eine Auswahl aktueller Bottlings – und als besonderes Highlight gleich drei neue Abfüllungen seiner exklusiven Reihe TILO’S MESSE-MÄRCHEN. Seit ihrem Start auf den Frühjahrs-Messen ist die Serie dank ihres starken Preis-Genuss-Verhältnisses bereits zum Geheimtipp bei vielen Whiskyfans avanciert. In Stralsund feiern nun ein 18-jähriger GLEN MORAY aus einem Margaux Red Wine Barrique, ein 16-jähriger TOMATIN mit 18-monatigem Sherry-Finish und ein 12-jähriger Tamnavulin mit Vollreifung im seltenen Fino Sherry Cask ihre Premiere. Aber aufgepasst: Dieses Trio gibt es ausschließlich auf Messen – nirgendwo sonst! Da heißt es schnell sein …

Wer also kommendes Wochenende Kurs auf Stralsund nimmt und Whisky mit Geschichte(n) zu fairen Preisen schätzt, sollte im Johanniskloster vorbeischauen – THE CASKHOUND weiß, wie man Whiskyfans flüssige Schätze in die Gläser zaubert!

Tilo’s Messe-Märchen „Der Brenn-König“: GLEN MORAY 2007

Speyside Single Malt Scotch Whisky

18 Jahre alt (Distilled: 04/12/2007 • Bottled: 11/105/2026) • 54,9 % Vol.

Matured in a Red Wine Barrique (Margaux Region)

Non Chillfiltered • Natural Color • Cask Strength

Messepreis für 0,7 l: 95,00 Euro

Weine der Margaux-Region sind für ihre Finesse bekannt – kraftvoll, aber nie plump. Genau das ergänzt den weichen, fruchtigen Grundcharakter des Glen Moray perfekt: 18 Jahre Vollreifung, die sich spürbar auszahlen. Dunkle Kirsche, Cassis und Veilchen in der Nase, dazu Pflaumenkompott und feine Würze aus Pfeffer und Lakritz. Am Gaumen dicht und ölig, mit Brombeere, Sauerkirsche, Zimt und einem Touch dunkler Schokolade. Der Abgang bleibt lang, würzig, mit nachklingendem Cassis und griffigen Bordeaux-Tanninen. Ein kraftvoller Speysider mit dunkelfruchtiger Eleganz!

Tilo’s Messe-Märchen „Schneevättchen und die sieben Malts“: TOMATIN 2009

Highlands Single Malt Scotch Whisky

16 Jahre alt (Distilled: 30/10/2009 • Bottled: 12/05/2026) • 50,2 % Vol.

Finished for 18 Months in a 2nd Fill Sherry Cask

Non Chillfiltered • Natural Color • Cask Strength

Messepreis für 0,7 l: 85,00 Euro

Tomatin in den zentralen Highlands wird für seine fruchtige, unkomplizierte Art geschätzt – aber nach 16 Jahren im Ex-Bourbon Cask und 18-monatiger Veredelung im 2nd Fill Sherry Cask zeigt sich die Destillerie hier deutlich vielschichtiger: Reife Orangenschale, Sultaninen und Zimt in der Nase, dazu gedörrte Aprikosen und Orangenmarmelade am Gaumen, mit einer feinen Nuss-Note und markanter Würze. Der mittellange Abgang bestichtmit Ingwer, Kakao und einem trockenen, nussigen Sherry-Nachklang. Ein zugänglicher Highland Malt mit viel andalusischer Opulenz!

Tilo’s Messe-Märchen „Die Kleine Mash-Jungfrau“: TAMNAVULIN 2014

Speyside Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre alt (Distilled: 18/03/2014 • Bottled: 08/06/2026) • 55,4 % Vol.

Matured in a 1st Fill Fino Sherry Barrel

Non Chillfiltered • Natural Color • Cask Strength

Messepreis für 0,7 l: 60,00 Euro

Tamnavulin von einem unabhängigen Abfüller ist schon selten, 12 Jahre Vollreifung im First Fill Fino Sherry Barrel sind eine echte Rarität. Und dann überrascht auch noch der Geschmack: Statt den recht trockenen, nussigen Aromen, denen man bei Fino-Casks häufig begegnet, zeigt sich dieser Tropfen süß und dicht, mit Honig, karamellisiertem Apfel und Mandelmus in der Nase, am Gaumen weichem Karamell und nur einer feinen Kontur von Salz, Hefe und Mandeln, die an die Fino-Herkunft erinnert. Der Abgang bleibt warm und lang, mit nachklingendem Honig und geröstetem Mandelaroma. Ein rarer Speysider, der der Fino-Trockenheit ein süßes Schnippchen schlägt!

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