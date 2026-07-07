Serge verkostet: Neun unabhängige, junge Auchroisk

Zwischen 7 und 15 Jahre alt sind die neun unabhängigen Abfüllungen aus der Destillerie Auchroisk, die zu Diageo gehört und dort ein wenig in der zweiten Reihe steht. Die Punktewertungen, die Serge heute vergibt, liegen alle im guten bis sehr guten Bereich – und auch die verbalen Beschreibungen sind recht positiv gehalten.

Hier wie immer unser tabellarischer Überblick über die Verkostung:

Abfüllung Punkte