Serge verkostet: Neun unabhängige, junge Auchroisk

Zwischen 7 und 15 Jahre alt sind die neun unabhängigen Abfüllungen aus der Destillerie Auchroisk, die zu Diageo gehört und dort ein wenig in der zweiten Reihe steht. Die Punktewertungen, die Serge heute vergibt, liegen alle im guten bis sehr guten Bereich – und auch die verbalen Beschreibungen sind recht positiv gehalten.
Hier wie immer unser tabellarischer Überblick über die Verkostung:
|Abfüllung
|Punkte
|Auchroisk 14 yo (46%, Cadenhead, Original Collection, 2025)
|84
|Auchroisk 11 yo 2010/2022 (53.4%, The Whisky Cask Company, ruby Port cask, cask #37, 314 bottles)
|84
|Auchroisk 11 yo 2015/2026 (57.9%, Lady of the Glen, manzanilla finish, cask #801525, 299 bottles)
|87
|Auchroisk 11 yo 2012/2024 (59.2%, Lady of the Glen, ‚Rivesalts‘ finish, cask #802860, 283 bottles)
|81
|Auchroisk 7 yo 2007/2017 (53.5%, Limburg Dramclub, oloroso sherry cask)
|83
|Auchroisk 11 yo 2006/2018 (46%, Cadenhead, two bourbon barrels)
|85
|Auchroisk 12 yo 2006/2018 (55.3%, Cadenhead, Small Batch)
|85
|Auchroisk 13 yo 2012/2026 (59%, Single Cask Nation, oloroso hogshead, cask #170571, 256 bottles)
|85
|Auchroisk 15 yo 2008/2024 (54.1%, Dràm Mor, first fill bourbon, cask #816738, 231 bottles)
|87