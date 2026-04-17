Immer wieder für interessante Bottlings sorgen die Laute bei Single Cask Nation, einem unabhängigen Abfüller ím Besitz der Artisanal Spirits Company (Scotch Malt Whisky Sociecty). Ende dieses Monats wird Batch #12 ihrer Whiskys in Deutschland über den Importeur Prineus verfügbar sein.

Auf welche Abfüllungen wir uns freuen dürfen, können Sie hier bei uns vorab lesen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Prineus bringt Single Cask Nation Release #12 nach Deutschland

Wir freuen uns, Ihnen den neuen Release #12 von Single Cask Nation vorstellen zu dürfen. Auch dieses Mal hat das Team von Single Cask Nation viele spannende Abfüllungen ausgewählt.

Mit dem Glencadam präsentiert Single Cask Nation seine erste Abfüllung aus Brechin: ein fruchtig-blumiger Malt, der perfekt mit der Reifung im Sherryfass harmoniert.

Auchroisk gilt noch als Geheimtipp unter den Single Malts und überzeugt mit wunderbarer Textur – ein klassischer Whisky im modernen Gewand.

Ein weiteres Highlight ist der erste Pulteney aus Wick für Single Cask Nation: ein wunderschöner „maritimer Malt“ mit klarer Frucht und feiner Salznote.

Der Blacksboat Bridge bleibt in seiner Herkunft bewusst geheimnisvoll, überzeugt jedoch als Speyside-Vertreter mit vollem Genuss und gehörte zu den ersten ausgewählten Fässern dieses Releases.

Balmenach, ein verstecktes Juwel der Speyside, begeistert mit kräftiger Textur – typisch durch den Einsatz traditioneller Worm Tubs – und zählt zu den Favoriten im Single Cask Nation -Team.

Der Name „Williamson“ für die Abfüllungehrt Bessie Williamson, die erste Frau an der Spitze einer schottischen Destillerie. Dieses rauchige Single Cask vereint Sherrysüße mit fruchtigen Noten.

Caol Ila, das „Arbeitstier“ von Islay, zeigt hier seine Stärke: jung, lebendig und mit einem einladend rauchigen Charakter.

Artikel Vol.% Inhalt empf.-VK SCN – Glencadam Oloroso Hogshead Finish 14yo 56,2% 0,7 89,90 € SCN – Auchroisk Oloroso Hogshead Finish13yo 58,8% 0,7 79,90 € SCN – Pulteney Bourbon Barrel 12yo 55,1% 0,7 89,90 € SCN – Blacksboat Bridge PX Hogshead Finish 12yo 58,5% 0,7 99,90 € SCN – Balmenach Bourbon Barrel 12yo 60,1% 0,7 81,90 € SCN – Williamson PX Hogshead Finish 12y 58,6% 0,7 95,90 € SCN – Caol Ila Bourbon Hogshead 11yo 58,8% 0,7 99,90 €

Alle Abfüllungen werden ab Ende des Monats über den Fachhandel zu beziehen sein.