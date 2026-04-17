Hinrichsen’s Farm Distillery nimmt Preis für die die weltweit beste Single Estate Distillery in London entgegen

Die Hinrichsen’s Farm-Distillery auf Föhr hat bei den World Whiskies Awards 2026 die Auszeichnung für die weltweit beste Single Estate Distillery erhalten – und jetzt im Rahmen einer Zeremonie in London entgegengenommen. Eine Auszeichnung. über die man zu recht stolz sein kann und zu der wir herzlichst gratulieren

Hier die Pressemitteilung, die uns dazu erreicht hat:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Mit dem DeLorean in den Kuhstall

Was für ein Gesicht hätte Bauer Jan Hinrichsen von der beschaulichen Insel Föhr im Jahre 2000 in seinem Kuhstall gemacht, wenn Marty McFly in seiner roten Weste vor ihm gestanden und ihm von seiner Zukunft im Jahr 2026 erzählt hätte?

Great Scott – nie im Leben hätte er Marty geglaubt, dass er am 28. März 2026 im Waldorf Astoria in der Weltstadt London stehen würde, um eine Ehrung entgegenzunehmen.

Anna Mia, Marret und Jan Hinrichsen reisten mitten in der Saisonvorbereitung und während der Aussaat der Bio-Gerste für 24 Stunden nach Großbritannien, um den Award für die weltweit beste Single Estate Distillery zu erhalten.

Um sich den Gesetzen des Wachstums zu entziehen, entschied sich die Familie Hinrichsen 2019, die gesamte Produktion des Whiskys auf den Hof nach Dunsum zu holen. Vom Anbau der Bio-Gerste über das Mälzen, Brauen und Brennen bis zur endgültigen Abfüllung in Flaschen – nachdem der Whisky aktuell fünf Jahre in Fässern direkt hinterm Deich gelagert wurde – findet alles auf dem Hof auf der Insel Föhr statt.

„Wir versuchen, ein Produkt herzustellen, bei dem es anschließend keine Verlierer gibt. Nicht unsere Tiere, nicht die Natur, nicht wir als kleiner Familienbetrieb und auch nicht unsere Geschäftspartner dürfen zu kurz kommen“,

beschreiben die Hinrichsens ihre Firmenphilosophie.

Und genau für diesen ganzheitlichen Ansatz erhielt die Familie Hinrichsen jetzt diese großartige Auszeichnung.

Diese mit dem Whisky erlebbare Zeitreise ist auf jeden Fall noch nicht zu Ende. Und ob der DeLorean mit Bio-Whisky statt mit Plutonium fliegt, wäre definitiv einen Versuch wert.

Gekauft werden kann der Whisky vor Ort in Dunsum auf Föhr im kleinen Hofladen, bei ausgewählten Wiederverkäufern oder im eigenen Onlineshop unter: https://www.hinrichsens–whisky.de/