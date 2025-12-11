Hinrichsens Farm Distillery präsentiert mit „De Leenger Wai“ ein Programm für Whiskyenthusiasten

Die Hinrichsens Farm Distillery auf dem Hof in Dunsum auf der Insel Föhr, mitten im Nationalpark, ist eine Brennerei, in der das Handwerkliche im Vordergrund steht – und wo Zeit eine große Rolle spielt. Man bewirtschaftet das Land dort seit 1630 und fühlt sich, nach den eigenen Worten auf einem langen Weg, der mittlerweile neben der Landwirtschaft auch die Whiskyproduktion umfasst.

„De Leenger Wai“ ist ein besonderes Programm für Whiskyliebhaber, das dazu einlädt, die Familie auf diesem Weg zu begleiten – und zwar über ganze zehn Jahre. In dieser Zeit gibt es in der auf 100 Personen limitierte Mitgliedschaft nicht nur 10 Fass-Abfüllungen aus der Farm Distillery, sondern auch einen Aufenthalt für 2 mit zwei Übernachtungen auf der Farm und weitere Goodies.

Mehr über das Programm „De Leenger Wai“, das sich weder als Investment noch als klassische „Migliedschaft“ sieht, können Sie untenstehend lesen – und sich auf dieser Webseite noch ausführlicher informieren

Hinrichsens Farm Distillery **DE LEENGER WAI – Der längere Weg**

Unsere Familie beschreitet bereits seit 1630 den sehr langen Weg von der reinen Landwirtschaft bis zur heutigen Whiskyproduktion auf einem biologisch und in Kreislaufwirtschaft geführten Hof. Dieser Weg beginnt mit Verantwortung. Mit Mut. Mit Demut. Über Generationen: Auswanderer, Vieh, Ackerbau, Zusammenhalt.

Wenn du Teil von etwas Echtem sein willst, das mit jedem Jahr tiefer, wärmer und wertvoller wird, dann komm mit uns auf diese Reise. Du spürst Herkunft statt Hype, Handwerk statt Hochglanz: Gerste vom Feld, Destillation auf dem Hof, Ruhe im Fasslager – und besondere Momente miteinander. Es ist keine Mitgliedschaft im klassischen Sinn. Es ist eine Entscheidung für Herkunft, für Verantwortung und für ein Whisky-Erlebnis, das über Zeit wächst.

Unsere gemeinsame Zeitreise umfasst 11 exklusive Flaschen und beginnt zum Auftakt mit einem „New Make“. Danach werden 10 unserer 60-Liter-Sherryfässer befüllt. Jedes Jahr wird ein Fass in eine besonders etikettierte Flasche abgefüllt und in einer wunderschönen Box zusammen mit einer Probierflasche und einem kleinen Geschenk an Dich verschickt.

Für Dich wartet als besonderes Highlight die Mitgliedskarte aus historischem Fassholz und zusätzlich – für Dich und Deine Begleitung – zwei Übernachtungen im Hinrichsens Boardinghouse: „Hands on“ auf der Farm, ein privates Warehouse-Tasting und das exklusive 3-Gänge-Menü im Farmrestaurant.

Um Euren Aufenthalt bei uns schön und erlebnisreich zu gestalten, freut Euch zusätzlich auf den Hafenshuttle bei An- und Abreise (ohne Auto), zwei E-Bikes während Eures Aufenthalts, eine historische Dorfführung, die wunderschöne Fasssauna am Strand, eine Wattführung im Nationalpark Wattenmeer und die exklusive Tageskarte des Golf-Club Föhr (9 Loch).

Im Überblick: Dein Sammlerpaket – über 10 Jahre

1 New Make zum Auftakt (0,5 l) – der erste Tropfen deiner Zeitreise

1 exklusive Fassabfüllung pro Jahr in Fassstärke (insgesamt 10 x 0,5 l) – bis zum 10-jährigen Whisky

1 Verkostungsprobe pro Jahr (5 cl) – zum Genießen, ohne die Sammlerflaschen anzubrechen

Hochwertige Sammlerbox – jedes Jahr mit wachsendem Motiv, das sich über 10 Jahre zu einem Gesamtkunstwerk verbindet (gestaltet vom Föhrer Künstler Harald Bickel)

Einladung zum jährlichen Online-Tasting

Mitgliedskarte aus historischem Fassholz – handgefertigt aus einem unserer alten Whiskyfässer von Thorsten Markscheffel (Casklusive)

Einblick in die Reifung – Besuche die Fässer nach Absprache jederzeit

Besuch auf der Farm – Innerhalb der ersten 3 Jahre einlösbar (für 2 Personen) ein Aufenthalt mit:

2 Übernachtungen im Hinrichsens Boardinghouse

ca. 3 Stunden „Hands On“ auf der Farm (abhängig von Kalender & Wetter)

+ ca. 1 Stunde privates Warehouse-Tasting

Exklusives 3-Gänge-Menü in unserem Farmrestaurant (oder Inselpartner)

Wir freuen uns riesig, Dich bald bei uns auf der Farm auf der wunderschönen Nordseeinsel Föhr begrüßen zu dürfen. Mehr über unser einzigartiges Miteinander-Programm „De Leenger Wai“ kannst Du hier nachlesen.