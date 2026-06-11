Serge verkostet: Acht Blends

Blended Scotch, also schottischer Malt Whisky mit einem Anteil von Grain Whisky in der Rezeptur, hat mittlerweile den schlechten Ruf, der ihm lange Zeit vor allem durch die Bückware in Supermärkten anhaftete, weitgehend abgelegt. Manche Blends, die vor 50 Jahren oder mehr gemacht wurden, genießen heute Kultstatus, und auch moderne Blender wie Compass Box oder Turntable haben dafür gesorgt, dass man die Vorzüge eines Blends wieder zu schätzen weiß: Balanciertheit und Trinkbarkeit.

Serge Valentin verkostet heute acht Blends, zwei davon älter, sechs modern. Und bis auf zwei werden sie alle von 85 bis zu 90 Punkten (und die gibt es gleich viermal) bewertet. Die Tasting Notes finden Sie auf der Seite von Serge, bei uns die Tabelle für die Übersicht:

Abfüllung Punkte

Johnnie Walker ‘Blonde’ (40%, OB, blended Scotch, +/-2026) 68 Dewar’s 8 yo ‚Caribbean Smooth‘ (40%, OB, blended scotch, +/-2025) 79 Grant’s Stand Fast (no ABV, OB, blended Scotch, twist cap, +/-1965) 88 Ainslie’s King’s Legend ‘Old Special’ (40%, OB, blended Scotch, M. Di Chiano, long twist cap, +/-1970) 90 Blended Scotch 12 yo (53%, Decadent Drams, refill sherry hogshead, 295 bottles, 2025) 90 Coachbuilt 18 yo (48%, blended Scotch, 3,000 bottles, 2024) 85 Soho Selection 30 yo 1994/2025 ‘VAT #3’ (49.5%, Milroy’s, peated cask, blended Scotch) 90 Blended Scotch 26 yo ‘Kung Hei Fat Choy’ (45%, Lucky Choice & Friends, sherry butt, cask #6962024, +/-2025) 90

Als pars pro toto Titelbild haben wir uns für den Johnnie Walker Blonde entschieden – auch wenn er in der Verkostung der schwächste Kandidat war. Wie Serge selbst anmerkt, ist er wohl eher für Highballs oder Mixes gedacht, und nicht dazu, ihn pur zu trinken…