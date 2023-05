Neuer Blend von früherem F1-Fahrer Jenson Button: Coachbuilt x Rolls-Royce London 30 Years Old

Coachbuilt Whisky Build No. 001 ist die erste Abfüllung des neuen Labels Coachbuilt, gegründet von Whiskyautor George Koutsakis und F1-Fahrer Jenson Button. Der Coachbuilt x Rolls-Royce London 30 Years Old entstand – wie der Name bereits vermuten lässt, in Zusammenarbeit mit Rolls Royce London und dem neuen Label, das sich auf kunstvoll geblendete Whiskys spezialisiert hat.

Der neue Coachbuilt x Rolls-Royce London 30 Years ist so ein Blend aus Grain und Malt Whisky, bei dem alle Komponenten zwischen 30 und 35 Jahre alt sind, von denen die meisten in Sherryfässern reifen konnten. 1500 Pfund kostet eine Flasche, die in einer Verpackung aus Holz und Leder kommt, 300 Flaschen wurden aufgelegt. Von diesen 300 Flaschen sind 150 für Besitzer eines Rolls Royce reserviert, 150 kommen über ein Verlosungssystem an andere Whiskyliebhaber, und zwar auf der Webseite von Coachbuilt. Der Versand ist danach allerdings nur an eine Adresse in Großbritannien möglich.