Serge verkostet: Ein Dutzend Blended Malts und Blends

Zum letzten Mal in diesem Jahr verkostet Serge Valentin eine Auswahl an Blends und Blended Malts, aktuelle ebenso wie solche, die schon Staub angesetzt haben. Die Bandbreite der Benotungen ist heute enorm – sie reicht von gerade einmal 40 Punkten (was de facto gerade noch trinkbar bedeutet) bis zu 91 Punkten (für einen Blended Scotch von House of Hazelwood, der 56 Jahre reifen durfte).
Hier unsere Tabelle der Verkostung für den Überblick – die kompletten Tasting Notes kann sie natürlich nicht ersetzen:
|Abfüllung
|Punkte
|Symington’s 10 yo (46%, Signatory Vintage, blended Scotch, sherry and bourbon, 2025)
|84
|Coachbuilt (46%, OB, blended Scotch, +/-2025)
|79
|Fable Blend 5 yo ‘The Fiendish King’ (46.5%, Pendulum Spirits, Batch 4, 2022, 9,000 bottles)
|80
|House of Hazelwood 36 yo ‘The Lowlander’ (45.9%, OB, The Legacy Collection, American oak, 432 bottles, 2024)
|88
|House of Hazelwood 56 yo ‘The Long Marriage’ (48.7%, OB, blended Scotch, The Charles Gordon Collection, American oak hogshead, 288 bottles, 2022)
|91
|The Antiquary ‘De Luxe’ (43.5%, OB, blended Scotch, Wax & Vitale, Italy, 75cl, 1960s)
|87
|Black Friday 15 yo ‘2023’ (54.2%, The Whisky Exchange)
|85
|Avon 9 yo 2016/2025 (51.5%, Milroy’s Soho Selection, hogshead, blended malt)
|85
|Scottish Glory (40%, OB, blended Scotch, +/-2025)
|62
|Queen Anne 12 yo ‘Light De Luxe Whisky’ (43%, Hill Thompson, Giovinetti, 75cl, +/-1975)
|84
|Glen Mavis (43%, OB, Italy, blended Scotch, +/-1970)
|40
|John Haig ‘Gold Label’ (No ABV mention, Liqueur Scotch Whisky, Haig & Haig, Markinch, spring cap, 1936)
|87