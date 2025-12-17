Kurz und bündig informiert uns Westwood Whisky über ein Bottling, das man gemeinsam mit Duncan Taylor herausgebracht hat. Es handelt sich um einen Glenallachie aus einem First Fill Sherry Octave, von dem es gerade einmal 81 Flaschen gibt.

Hier die Infos – und natürlich auch die Bezugsquelle:

Westwood Whisky bringt 17 Jahre alten Glenallachie aus dem Sherryfass

Über die Renaissance von Glenallachie durch Billy Walker brauchen wir hier sicher nichts groß zu erzählen. Und sehr gute Single-Cask-Bottlings von dort gibt es auch jede Menge. Keine Frage. Aber das sample dieses 17yo aus dem Jahr 2008 mit 6 Monaten im Octave No. 3047336 hat uns schlicht umgehauen. Deshalb jetzt zum finalen Jahresabschluss ein First-Fill-PX-Sherry gereifter Single Malt in Perfektion mit 55,0 Vol% und insg. 81 Flaschen bottled by Duncan Taylor for the World of Westwood Whisky.

