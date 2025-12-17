Mittwoch, 17. Dezember 2025, 19:51:44
Alba-Collection Verlag bringt aktualisierte Auflage „Scotland’s Distilleries“ Poster 70 x 100cm

Schottlands Destillerienlandschaft ist im Umbruch - die neue Auflage des Posters listet 31 Änderungen - mit Bestell-Link im Artikel

Manchmal könnte man auf den Gedanken kommen, in der Whiskylandschaft geschähe nichts, ohne dass der Alba-Collection Verlag dies erfahren und in seine Karten umsetzen würde – und wahrscheinlich ist dieser Gedanke gar nicht so falsch.

Die Änderungen der letzten Zeit finden sich jedenfalls in der 8. Auflage des Posters „Scotland’s Distilleries“, das soeben erschienen ist und das wir Ihnen hier mit Link zum Bestellen vorstellen dürfen:

Alba-Collection Verlag bringt aktualisierte Auflage „Scotland’s Distilleries“ Poster 70 x 100cm

Hamburg, 16. Dezember 2025: „Scotland’s Distilleries“ Poster ist in 8. aktualisierten Auflage erschienen. Beim Whisky läuft es derzeit nicht wirklich rund. Dennoch ist die schottische Whiskylandschaft ordentlich in Bewegung. So ergaben sich auf der Karte 31 Veränderungen im Vergleich zur Vorauflage 10/2024.

Originaltitel: Scotland’s Distilleries
Verlag: Alba-Collection Verlag
Erscheinungstermin: 16. Dezember 2025
Auflage: 8. aktualisierte Auflage (12/2025)
Sprache: Englisch
Seiten: 1
Format: 70 x 100 cm (DIN B1)
Material: 170 g/qm Bilderdruckpapier
(in Posterröhre gerollt verpackt)
ISBN: 978-3-944148-66-3 (Premium Edition mit 36-seitigen Booklet & Posterschienen)
978-3-944148-67-0 (Standard Edition ohne Booklet)
Preis: Premium Edition 25,95 €
Standard Edition 17,95 €

Erhältlich in Whiskyfach- und Buchhandel oder direkt beim Verlag
(https://www.alba-collection.de/c/poster)

