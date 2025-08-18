Neu im Alba-Collection Verlag: „Whisky Distilleries in Germany, Austria & Switzerland“ Tasting Map – 3. aktualisierte Auflage

Wer bei den Destillerien weltweit immer auf dem aktuellsten Stand sein will, der kommt um die Karten und Produkte des Alba-Collection Verlags nicht herum. Jetzt ist gerade eine aktualisierte Neuauflage der Whisky-Destillerien in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein erschienen – und die Zahl der Brennereien ist überwältigend: Insgesamt 579 sind es mittlerweile.
Mit der aktualisierten Tasting Map sind sie dabei up-to-date, und das zu einem Preis von 5 Euro. Mehr dazu und zu den Bezugsmöglichkeiten finden Sie untenstehend:
|Presseartikel
|Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich
Neuerscheinungen im Alba-Collection Verlag, August 2025
Wir möchten Sie über die Neuerscheinungen des Alba Collection Verlags informieren:
„Whisky Distilleries in Germany, Austria & Switzerland“ Tasting Map – 3. aktualisierte Auflage
Die Tasting Map „Whisky Destillerien in Germany, Austria & Switzerland“ ist soeben in der 3. aktualisierten Auflage erschienen. Sie zeigt die aktuelle Whisky Destillerien Landschaft im deutschsprachigen Raum.
Details:
Vorderseite: Whisky Destillerien in Germany
Rückseite: Whisky Destillerien in Austria & Switzerland
Anzahl der Destillerien: 579 gesamt
Germany: 379 Destillerien
Austria: 125 Destillerien
Switzerland: 73 Destillerien
Liechtenstein: 2 Destillerien
Format: 21 x 30 cm (DIN A4)
Material: 300g/qm Papier, laminiert
Sprache: Englisch
ISBN: 978-3-944148-82-3; Preis: 5 €
Erhältlich über den Whiskyfachhandel, Buchhandel oder beim Verlag (www.alba-collection.de)