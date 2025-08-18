Montag, 18. August 2025, 12:41:27
Neu im Alba-Collection Verlag: „Whisky Distilleries in Germany, Austria & Switzerland“ Tasting Map – 3. aktualisierte Auflage

Die aktualisierte Tasting Map (laminiert) listet insgesamt 579 Whiskybrennereien im D/A/CH-Raum an ihren Standorten auf.

Wer bei den Destillerien weltweit immer auf dem aktuellsten Stand sein will, der kommt um die Karten und Produkte des Alba-Collection Verlags nicht herum. Jetzt ist gerade eine aktualisierte Neuauflage der Whisky-Destillerien in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein erschienen – und die Zahl der Brennereien ist überwältigend: Insgesamt 579 sind es mittlerweile.

Mit der aktualisierten Tasting Map sind sie dabei up-to-date, und das zu einem Preis von 5 Euro. Mehr dazu und zu den Bezugsmöglichkeiten finden Sie untenstehend:

Neuerscheinungen im Alba-Collection Verlag, August 2025

Wir möchten Sie über die Neuerscheinungen des Alba Collection Verlags informieren:

„Whisky Distilleries in Germany, Austria & Switzerland“ Tasting Map – 3. aktualisierte Auflage

Die Tasting Map „Whisky Destillerien in Germany, Austria & Switzerland“ ist soeben in der 3. aktualisierten Auflage erschienen. Sie zeigt die aktuelle Whisky Destillerien Landschaft im deutschsprachigen Raum.

Details:

Vorderseite: Whisky Destillerien in Germany
Rückseite: Whisky Destillerien in Austria & Switzerland

Anzahl der Destillerien: 579 gesamt
Germany: 379 Destillerien
Austria: 125 Destillerien
Switzerland: 73 Destillerien
Liechtenstein: 2 Destillerien

Format: 21 x 30 cm (DIN A4)
Material: 300g/qm Papier, laminiert
Sprache: Englisch

ISBN: 978-3-944148-82-3; Preis: 5 €

Erhältlich über den Whiskyfachhandel, Buchhandel oder beim Verlag (www.alba-collection.de)

