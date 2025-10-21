Alba-Collection Verlag bringt aktualisierte Auflage der Tasting Map Schottland

So kurz und knackig wie die Pressemitteilung, so soll auch unsere Einleitung sein: Die cellophanierte Tasting Map Schottland im Format DIN A4 ist vom Alba-Collection Verlag soeben auf den neuesten Stand gebracht worden. Der Preis von 5 Euro macht sie zu einem No-Brainer:
Aktualisierte Auflage Tasting Map Scotland
Hamburg, 21. Oktober 2025: Die Tasting Map Scotland ist in aktualisierter Auflage erschienen.
Obwohl es beim Whisky derzeit nicht wirklich rund läuft ist die schottische Whiskylandschaft ordentlich in Bewegung. So gab gibt auf der Karte 39 Veränderungen in Vergleich zur Vorauflage 2024.
Originaltitel: Scotland’s Distilleries
- Verlag: Alba-Collection Verlag Erscheinungstermin: 21. Oktober 2025
- Auflage:12. aktualisierte Auflage (10/2025)
- Sprache: Englisch
- Seiten: 2
- Format: 21 x 29,7 cm (DIN A4)
- Material: 300 g/qm Papier mit beidseitig Glanzcello
- ISBN: 978-3-944148-83-0
- Preis: 5,00 €
- Erhältlich in Whiskyfach- und Buchhandel oder direkt beim Verlag