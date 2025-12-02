Alba-Collection Verlag mit aktualisierter Tasting Map Ireland

Der Alba-Collection Verlag, bekannt für seine erstklassigen Karten und Schaubilder zu Destillerien in Schottland, in Irland und dem Rest der Welt, hat uns über eine Neuauflage in seinem Programm informiert – und diese Info teilen wir gerne hier mit Ihnen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Aktualisierte Auflage Tasting Map Ireland

Hamburg, 2. Dezember 2025: Die Tasting Map Ireland ist in aktualisierter Auflage erschienen. Obwohl es beim Whisky derzeit nicht wirklich rund läuft ist die irische Whiskylandschaft ordentlich in Bewegung. So ergaben sich auf der Karte 22 Veränderungen in Vergleich zur Vorauflage 2024.

Originaltitel: Irish Distilleries

Verlag: Alba-Collection Verlag

Erscheinungstermin: 28. November 2025

Auflage: 7. aktualisierte Auflage (11/2025)

Sprache: Englisch

Seiten: 2

Format: 21 x 29,7 cm (DIN A4)

Material: 300 g/qm Papier mit beidseitig Glanzcello

ISBN: 978-3-944148-84-7

Preis: 5,00 €

Erhältlich im Whiskyfach- und Buchhandel oder direkt beim Verlag

(https://www.alba-collection.de/p/whiskey-distilleries-ireland-tasting-map)