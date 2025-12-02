Dienstag, 02. Dezember 2025, 18:58:58
Suche
IrlandPRWhiskywissen

Alba-Collection Verlag mit aktualisierter Tasting Map Ireland

Die siebte Auflage der Tasting Map Ireland ist im Whiskyfach- und Buchhandel oder auch direkt beim Verlag erhältlich

Der Alba-Collection Verlag, bekannt für seine erstklassigen Karten und Schaubilder zu Destillerien in Schottland, in Irland und dem Rest der Welt, hat uns über eine Neuauflage in seinem Programm informiert – und diese Info teilen wir gerne hier mit Ihnen:

PresseartikelFür den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Aktualisierte Auflage Tasting Map Ireland

Hamburg, 2. Dezember 2025: Die Tasting Map Ireland ist in aktualisierter Auflage erschienen. Obwohl es beim Whisky derzeit nicht wirklich rund läuft ist die irische Whiskylandschaft ordentlich in Bewegung. So ergaben sich auf der Karte 22 Veränderungen in Vergleich zur Vorauflage 2024.

Originaltitel: Irish Distilleries

Verlag: Alba-Collection Verlag
Erscheinungstermin: 28. November 2025
Auflage: 7. aktualisierte Auflage (11/2025)
Sprache: Englisch
Seiten: 2
Format: 21 x 29,7 cm (DIN A4)
Material: 300 g/qm Papier mit beidseitig Glanzcello
ISBN: 978-3-944148-84-7

Preis: 5,00 €

Erhältlich im Whiskyfach- und Buchhandel oder direkt beim Verlag

(https://www.alba-collection.de/p/whiskey-distilleries-ireland-tasting-map)

-Werbung-
Vorheriger Artikel
Neu: Royal Salute 21 Year Old Harris Reed Edition II
Nächster Artikel
Teeling Whiskey präsentiert die vierte Abfüllung der Rising Reserve 21 Year Old Single Malt Serie

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2025 Whiskyexperts GmbH