Anfang November konnten wir Ihnen in einer englischsprachigen Pressemitteilung die vierte Abfüllung der Rising Reserve 21 Year Old Single Malt Serie der Teeling Distillery in Dublin vorstellen. In ihr wurde die Verfügbarkeit des Bottlings auch in ausgewählten internationalen Märkten angekündigt. Die deutschsprachige Presseaussendung, die wir heute erhalten haben, kann diese Märkte konkretisieren: Teeling Rising Reserve 21 YO Single Malt Serie 4 ist auch in Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Deutschland (ab Ende Dezember), Italien, der Schweiz, Ungarn, Polen, Australien, Singapur und Japan sowie auf weiteren internationalen Märkten erhältlich. Und dies mit einem UVP von 199,99 €.

Teeling Whiskey präsentiert die vierte Abfüllung der Rising Reserve 21 Year Old Single Malt Serie

Teeling Whiskey, der irische Whiskey Pioneer, bekannt für seine Innovation und Qualitätsbewusstsein, präsentiert stolz die vierte Abfüllung von „Rising Reserve“, ihrer limitierten Super-Premium-Serie einzigartiger 21-jähriger irischer Single Malts. Diese Abfüllung knüpft an die äußerst erfolgreichen Vorgänger an und feiert die wahre globale Renaissance von Teeling, Dublin und irischem Whiskey. Jede Abfüllung verkörpert den Innovationsgeist, der Teeling zu einem Vorreiter der Branche gemacht hat, und respektiert gleichzeitig die altehrwürdigen Traditionen der irischen Whiskey-Herstellung.

Der Rising Reserve gehört zu ihrem Sortiment preisgekrönter irischer Whiskys, die in den letzten dreizehn Jahren über 650 internationale Auszeichnungen erhalten haben, darunter die dreifachen Titel „World’s Best Single Malt“, „World’s Best Pot Still“ und „World’s Best Single Grain“ bei den World Whiskies Award. Die Rising Reserve Serie umfasst fünf verschiedene Abfüllungen mit handverlesenen Fässern des ältesten und interessantesten Single Malt Whiskys der Teeling Whisky Reserve. Diese werden in den nächsten Jahren auf den Markt kommen und die Qualität und Vielfalt des irischen Single Malts, insbesondere des Teeling Single Malt, unterstreichen.

Die vierte Abfüllung der Rising Reserve Serie besteht aus einem 21 Jahre alten Single Malt, der zunächst über 18 Jahre in ehemaligen Bourbonfässern reifte, bevor er weitere drei Jahre in hochwertigen ehemaligen Weißweinfässern reifte. Diese doppelte Reifung und insbesondere die lange Lagerung in den Weißweinfässern verleihen dem Whisky Noten von leuchtenden tropischen Früchten und weißer Schokolade, abgerundet durch einen Hauch von Honig und gerösteter Gerste. Der Single Malt ist auf nur 6.000 Flaschen limitiert und wird anschließend mit 46 % Alkoholgehalt und ohne Kältefiltration abgefüllt – ein Markenzeichen aller Teeling Whiskeys.

Jack Teeling, Gründer und Geschäftsführer von Teeling Whiskey, kommentierte:

„Die Rising Reserve Series würdigt die geschichtsträchtige Reise des irischen Whiskeys, von seiner reichen Tradition bis zu seiner glänzenden Zukunft. Jede Abfüllung spiegelt unser Engagement für die Herstellung von Whiskeys von außergewöhnlicher Qualität und Charakter wider, und diese vierte Abfüllung bildet da keine Ausnahme. Nach 21 Jahren Reifung in ehemaligen Bourbon- und Weißweinfässern entsteht ein einzigartiger irischer Single Malt Whiskey mit unverwechselbarer Charakter- und Geschmackstiefe. Damit setzen wir unsere Mission fort, die Grenzen des irischen Whiskeys zu erweitern.“



Der UVP beträgt 199,99€

Abgefüllt in einer einzigartigen, dunkel bernsteinfarbenen, hohen Dekanterflasche, macht dieser irische Single Malt in jedem Regal eine gute Figur. Mit einem UVP von 199,99 € für eine 70-cl-Flasche im Geschenkkarton ist der Rising Reserve 21-Year-Old Single Malt in Irland in der Teeling Whiskey Distillery in Dublin 8, sowie in Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Deutschland (ab Ende Dezember erhältlich), Italien, der Schweiz, Ungarn, Polen, Australien, Singapur und Japan sowie auf weiteren internationalen Märkten erhältlich.

Weitere Informationen über Teeling Whiskey und die Teeling Whiskey Destillerie finden Sie unter www.teelingwhiskey.com oder auf unseren Social-Media-Kanälen.