Übersicht: Whiskyvideos und Podcasts der Woche (467)

Willkommen zur 467. Folge der Whiskyvideos und Podcasts der Woche. In ihr finden Sie wie immer eine Übersicht und Zusammenfassung der Beiträge, die uns von Vloggern und Podcastern für Sie zugeschickt wurden. Die Liste der teilnehmenden Vlogs ist nicht fix: Wenn Sie meinen, dass Ihr Video oder Podcast ebenfalls dazu gehören sollte, dann können Sie unten herausfinden, wie das möglich wäre.

In der neuen Ausgabe 467 finden Sie die folgenden Podcasts und Verkostungsvideos:

Podcasts:

Double Cask Folge 16 – Cento per cento Italiano! Ein Vormittag bei Puni

Bourbon News Deutschland Folge 50 – Cedar Ridge Distillery in Iowa | US-Whiskey Neuerscheinungen in Deutschland und USA

Fassfreunde Folge 13.1 – Die Illusion der Limitierung

Whis-Cast Folge 57: Tunesische Pflaumenmarmelade und Zimt auf dem Sterbebett – Teeling Chapter III

Videos:

Wasser und Malz – Scallywag Chocolate Edition 2024

Pat Hock – Glen Moray 12

WhiskyJason – Wolfburn 10 Jahre 2015/2025 „Vibrant Stills“

Whisky und Film – Creepshow & Winchester Bourbon Whiskey

Friendly Mr. Z – Springbank 21 Jahre, Abfüllung 2025

The Bourbon Diaries – Jack Daniel’s 10 Years – Batch 04

World Wide Whisky – Glenburgie 30 Jahre – SV The Awakening Series

