Fremde Federn (389): Was deutschsprachige Blogger diese Woche im Glas hatten

Whisky ist eine Leidenschaft, eine Entdeckungsreise. Keine andere Spirituose bietet aus so wenigen Grundbestandteilen eine derartige Vielfalt an Geschmackserlebnissen. Und wenn man ununterbrochen nichts anderes tun würde als Abfüllungen zu verkosten (was ohnehin nicht ratsam wäre) – man käme der Vielfalt nicht hinterher.
Hier schlägt die Stunde der Schwarmintelligenz namens Whiskyblogger. Sie verkosten für Sie und uns, und beschreiben ihre Eindrücke anschaulich auf ihren Seiten. Und wir bieten ihnen hier einen Platz, an dem sie ihre Tasting Notes vorstellen können.
Diesmal stellt Ihnen unsere Rubrik für deutschsprachige Blogger in der 389. Folge wieder Tasting Notes vor – eine Sammlung von Geschmackseindrücken verschiedener Whiskys, die Ihnen vielleicht ein Leitfaden für eigene Entdeckungen sein können. Und wenn Sie sich selbst auf eine eigene Entdeckungsreise begeben wollen, dann finden Sie in unserem Artikel über das richtige Verkosten (vor allem in dem enthaltenen weiterführenden Link) eine hilfreiche Unterstützung.
Hier sind die Tasting Notes der Blogger:
- Glen Efze – Zwei Orkney (HP) aus der 100 Proof Edition
- Whisky & Film – Brigantia – Cognac Single Cask No. 910, 2018/2024 – 58 % Vol.
- Whiskypäpste Tübingen – Leapfrog 13 Jahre Bourbon Barrel Murray McDavid
- Whisky Edition – Teeling 21yo Rising Reserve No.4
- Slàinte mhath, have a dram (Facebook) – Tamnavulin 2013/2025 – 11 Jahre James Eadie
- Drams United – Finlaggan Single Cask Release Germany Exclusive Malaga Wine Finish
- Keine halben Drinks – Drei exklusive Bottlings aus der Dornoch Distillery, inklusive Laphroaig-Cask-Reifung
- Malt.Sherry.Peat (Instagram) – Kilkerran 12, 46%, OB
- Bourbon Genuss – Cedar Ridge Rye Whiskey
- Talking about Whisky – GlenAllachie 14 Jahre – Koval Bourbon Barrel
Viel Vergnügen bei der Lektüre und bis zur nächsten Ausgabe in einer Woche! Übrigens: Notes geben die persönlichen Eindrücke der Blogger wieder und müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.
Haben Sie selbst aktuelle Tasting Notes, die wir hier verlinken sollen? Senden Sie uns unter press @ whiskyexperts.net den Link auf Ihre Verkostungsnotizen – bitte mit dem Betreff „Tasting-Link“. Wir publizieren dann jeden Samstag jene Notes, die bis Freitag 12:00 an uns gesendet werden. Wir publizieren die Links, ohne damit die Beiträge dahinter zu werten. Nicht publizieren werden wir Links auf Verkostungsnotizen von Seiten, die entweder kommerziell geführt sind, kommerzielle Links enthalten.