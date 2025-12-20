Samstag, 20. Dezember 2025, 22:11:51
HighlandsVerkostungsnotiz

Whiskyfun: Angus verkostet drei besondere Glenfarclas

Drei wunderbare Weihnachtswhiskys in der Verkostung - mit Spitzen-Bewertungen

Wenn man Whiskys sucht, die besonders gut zur Weihnachstzeit passen, dann kommt man an Sherryfass-Abfüllungen aus Glenfarclas kaum vorbei. Mit ihren Noten von Rumfrüchten und Weihnachtskuchen hört man vor dem geistigen Ohr die Jingle Bells klingeln – und so wohl auch Angis MacRaild, der drei alte Glenfarclas als seine „Weihnachtswhiskys“ verkostet – und dabei Höchstwertungen für die drei Bottlings aus vergangenen Zeiten gibt.

Hier die drei Whiskys der Verkostung in unserer Tabelle (und der Hinweis, dass es nicht das letzte Mal heute sein wird, dass wir Glenfarclas begegnen…):

AbfüllungPunkte

Glenfarclas-Glenlivet 15 yo (57%, OB, Pinerolo for Edward Giaccone, 75cl, early 1970s)93
Glenfarclas 21 yo (51.5%, OB, Pinerolo import for Edward Giaccone, bottled 1974)95
Glenfarclas 30 yo 1964/1995 (54.1%, Signatory Vintage, cask #4996, sherry butt, 480 bottles)94
Glenfarclas. Bild © Jochen Wied, Joe’s Tastings
