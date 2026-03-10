Heute ist schon Ostern: Glenfarclas Easter Edition 2026 – Vintage 2016 – Kräftigste Edition bisher

Eigentlich sollte er erst ab 19. März in den Läden zu finden sein, aber der deutsche Importeur HaWe Bremen hat uns darüber informiert, dass die Glenfarclas Easter Edition 2026 – Vintage 2016 ab sofort in Deutschland im Handel verfügbar ist.

Alle Infos zum neuen Whisky aus Glenfarclas – den Sie jetzt noch bis Sonntag bei Whiskyexperts gewinnen können – lesen Sie hier in der nachfolgenden Info des Importeurs:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Glenfarclas Easter Edition 2026 – Vintage 2016 – Kräftigste Edition bisher

Die Glenfarclas Easter Edition Vintage 2016 ist geprägt von einem ausgeprägten Anteil an 1st Fill Sherry Casks, die für eine intensivere Sherry-Aromatik und Tiefe sorgen. Gereift hinter den ikonisch roten Toren der altehrwürdigen Dunnage Warehouses erwartet Sie ein Premium Single Malt Scotch Whisky mit ausdrucksstarken Noten von dunkler Schokolade im Vordergrund, begleitet von intensiv ausgeprägten Sherryaromen. Die Limited Edition ist streng limitiert auf 3600 Flaschen, Einzelnummeriert und exklusiv für den deutschen Markt.

Original Tasting Notes: Destilliert im Jahr 2016, erfolgte die Reifung der Fässer in den traditionellen Dunnage Warehouses der Brennerei. Es erwartet Sie ein vollmundiger, bernsteinfarbender Single Malt Whisky, mit komplexen Sherryaromen, ausgeprägten Fruchtnoten, dunkler Schokolade und Demerara-Süße im Abgang.

Die Besonderheiten: