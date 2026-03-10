Sierra Madre übernimmt Vertrieb von Whiskys der International Beverage Group

Ab April wechselt der Vertrieb der Marken Balblair, Old Pulteney, anCnoc und Hankey Bannister – sie sind alle im Besitz der International Beverage Group – in Deutschland zu Sierra Madre. Gleichzeitig führt Unternehmen aus Hagen den thailändischen Whisky Prakaan in Deutschland ein (wir berichteten über diesen Plan im Vorjahr hier). Speyburn, ebenfalls eine Marke von International Beverage Group, ist bereits seit 2024 im Vertrieb von Sierra Madre.

Christopher Klotz, Marketingleiter bei Sierra Madre, kommentiert die Übernahme des Vertriebs so:

„Mit der Übernahme der neuen Marken bauen wir auf den bisherigen Erfolg mit Speyburn auf. Seit 2024 haben wir die Marke der International Beverage Group erfolgreich in Deutschland etabliert und sowohl Distribution als auch Umsatz deutlich gesteigert. Es war daher ein logischer Schritt, dass nun auch die weiteren Whisky-Marken der Gruppe in unsere Vermarktungs-Verantwortung übergehen.“

Ein Grund für die Bündelung der Marken war der Umstand, dass die International Beverage Group sich entschlossen hat, nur mehr einen Vertriebspartner pro Land zu haben. Und Sierra Madre ist sich sicher, hier beste Voraussetzungen für Whisky in einem momentan nicht einfachen Umfeld zu bieten. Klotz:

„Mit einer klaren Strategie und unserem engagierten Team sind wir bestens aufgestellt, um erfolgreich zu sein und die Konsumenten von unseren Produkten zu begeistern.“

Unser Titelbild zeigt die Destillerien Knockdhu, Balblair und Pulteney.