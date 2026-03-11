Die Feinbrandmanufaktur Brabant hat wieder einen neuen Rose Valley Whisky veröffentlicht – den Rose Valley Cask No. 15, der seit 2021 in einem First-Fill- Amarone-Weinfass aus der italienischen Valpolicella reifen durfte.

Mehr über die neue Abfüllung, die ein samtiges und vollmundiges Geschmackserlebnis verspricht, im nachfolgenden Text der Manufaktur:

Neu: Rose Valley Cask No. 15 – Italienische Amarone-Tiefe trifft sächsische Handwerkskunst

Striegistal/Sachsen – Mit dem Rose Valley Single Malt Whisky Cask No. 15 erweitert die Feinbrandmanufaktur Brabant ihre Reihe charakterstarker Einzelfassabfüllungen um eine besonders elegante Interpretation. Der neue Single Malt reifte vollständig in einem First-Fill- Amarone-Weinfass aus der italienischen Valpolicella und verbindet mediterrane Weinopulenz mit der klaren Handschrift sächsischer Destillationskunst.

Das Ergebnis ist ein Whisky, der mit Tiefe, Wärme und einer feinfruchtigen Süße begeistert – geprägt von der kraftvollen Aromatik eines der berühmtesten Rotweine Norditaliens.

Amarone-Weine entstehen durch das traditionelle Appassimento-Verfahren, bei dem Trauben vor der Verarbeitung getrocknet werden und so besonders konzentrierte Aromen entwickeln.

Fruchtige Opulenz & warme Holzwürze

Mit Cask No. 15 gelingt Rose Valley ein spannender Brückenschlag zwischen sächsischer Handwerkskunst und italienischer Weintradition.

Nase:

Reife dunkle Früchte, Rosinen und ein Hauch von Kirsche eröffnen das Aromenspiel. Dahinter zeigen sich elegante Holztöne, feine Würze und eine subtile Süße.

Gaumen:

Samtig und vollmundig – getragen von roten Beeren, dunkler Schokolade und sanften Tanninen aus dem Amarone-Fass. Die Fruchtigkeit bleibt präsent, während Gewürznoten zusätzliche Tiefe verleihen.

Finish:

Lang und warm mit anhaltender Frucht, feiner Eiche und einem eleganten Nachklang.

Vollreifung im Amarone-Fass

Wie alle Whiskys der Rose-Valley-Serie handelt es sich um eine echte Vollreifung in einem First-Fill-Fass, nicht um ein nachträgliches Finish. Die Manufaktur setzt bewusst auf ausgewählte Einzelfässer, die dem Destillat von Anfang an seinen Charakter verleihen.

Durch diese Philosophie entsteht ein Whisky, der seine Fassherkunft deutlich widerspiegelt – und jede Abfüllung zu einem individuellen Einzelstück macht.

Limitierte Einzelfassabfüllung

Whisky: Rose Valley Single Malt – Cask No. 15

Rose Valley Single Malt – Cask No. 15 Fasstyp: First-Fill Amarone-Weinfass (Valpolicella, Italien)

First-Fill Amarone-Weinfass (Valpolicella, Italien) Reifung: über 4,5 Jahre Vollreifung

über 4,5 Jahre Vollreifung Abfüllung: Single Cask, naturbelassen

Single Cask, naturbelassen Herkunft: Striegistal, Sachsen

Mit Cask No. 15 zeigt Rose Valley erneut, wie spannend deutsche Whiskys sein können: Die intensive Fruchtigkeit und würzige Wärme des Amarone-Fasses verschmelzen mit der klaren, malzigen Basis des Destillats zu einem vielschichtigen Dram.

Ein Whisky für Genießer, die jenseits klassischer Bourbon- und Sherryprofile neue Fasswelten entdecken möchten – und für Sammler, die authentische Einzelfassabfüllungen aus Deutschland schätzen.