Einen weiteren neuen deutschen Whisky der Feinbrandmanufaktur Brabant aus Sachsen können wir heute vorstellen: Auf „Smoky Rose“, den wir in der vergangenen Woche kennenlernen durften, folgt nun „Smoky Rose Batch 2“. Der Reifung im Madeira-Fass aus amerikanischer Weißeiche folgte auch hier ein Finish in einem Ex-Laphroaig-Fass.

Mehr über den neuen „Smoky Rose Batch 2“, der auf 310 Flaschen limitiert und im Rose Valley Shop erhältlich ist, erfahren Sie in der Aussendung der Feinbrandmanufaktur Brabant:

Rose Valley präsentiert „Smoky Rose Batch 2“

Fruchtiger Madeira trifft eleganten Torf – ein sächsischer Single Malt mit Charakter

Striegistal / Sachsen – Mit dem „Smoky Rose Batch 2“ hebt die Feinbrandmanufaktur Brabant erneut die Messlatte für innovativen Single Malt Whisky aus Sachsen. Ein aufwendiger Reifeprozess im Madeira-Fass aus amerikanischer Weißeiche, gefolgt von einem Finish in einem sorgfältig ausgewählten Ex-Laphroaig-Fass, hebt diesen Tropfen auf eine ganz besondere Aromenhöhe. Was entsteht, wenn süß-würzige Fruchtfülle auf rauchigen Torf trifft? Ein komplexes, vielschichtiges Geschmackserlebnis, harmonisch und langlebig.

Herkunft & Reifung

Die Basis des „Smoky Rose Batch 2“ ist ein sächsischer Single Malt Whisky, der vollständig in Madeira-Fässern reifen durfte. Diese Fässer verleihen ihm eine edle Fruchtnote und eine sanfte Würze – Aromen, die man unter anderem von Rosinen, kandierten Zitrusfrüchten und warmem Eichenholz kennt. Zum krönenden Abschluss erhält dieser Whisky durch ein Ex-Laphroaig-Fass seine charakteristischen Torfnoten – dezent, aber unverkennbar.

Aroma & Geschmack

Schon beim ersten Glas offenbart der „Smoky Rose Batch 2“ eine spannende Balance:

Nase: Fruchtig-aromatisch mit Anklängen von Madeira-typischen Noten, etwa dunkler Beerenfrucht, Honig und kandierten Orangen; dazu eine sanfte Würze.

Gaumen: Der fruchtige Körper des Madeira fasst sich weich, elegant; der Torfrauch schleicht sich ein, füllt den Gaumen, ohne zu dominieren. Feine Holznoten und Gewürzanklänge runden das Profil ab.

Finish: Seidenweiche, langanhaltende Süße trifft auf harmonisch eingebundenen Torfrauch – ein Nachklang, der bleibt.

Details & Besonderes

Alkoholgehalt: 46 % Vol.

Lagerdauer: Viereinhalb jährige Fasslagerung.

Limitierung: Nur 310 Flaschen verfügbar – ein echtes Sammlerstück für Liebhaber ausgefallener Fass-Reifungen.

Abfüllung: Sanfte Zweifachdestillation, keine Zusatzstoffe, keine Kühlfiltration – reine Handwerkskunst aus dem Striegistal.

Warum „Smoky Rose Batch 2“ mehr ist als ein Whisky

In einer Zeit, in der viele Distillerien auf „scharf, laut und dramatisch“ setzen, zeigt Brabant mit diesem Batch, dass Kontraste Hand in Hand gehen können: Frucht & Rauch, Süße & Torf, Sanftheit & Tiefe. Ein Whisky, der fordert und gleichzeitig verwöhnt – und der belegt, dass Sachsen auch auf internationalem Niveau mit außergewöhnlichen Fass-Experimenten glänzen kann.

Erhältlich ab sofort im Rose Valley Shop / direkt bei der Feinbrandmanufaktur Brabant – ein Genuss für Kenner und Neugierige gleichermaßen. Begrenzte Stückzahl. Jetzt sichern.