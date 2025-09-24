Whiskyjace goes Islay!

Der Onlineshop und unabhängige Abfüller Whiskyjace stellt heute seine exklusive Duncan Taylor Abfüllung einer nicht genannten Islay-Destillerie vor. Der Mystery Islay Single Malt Whisky reifte über 16 Jahre, in dieser Zeit enthalten ist auch ein 8 Monate dauerndes Finish in einem Sherry-Octave Fass. Wie bereits bei der „Art Edition“ von Whiskyjace stammt auch bei der aktuellen Islay-Abfüllung das Label von Martin Pudenz.

Weitere Details zu diesem Bottling sowie die Bestellmöglichkeit finden Sie in der folgende Aussendung von Whiskyjace:

Neu bei Whiskyjace: Exklusive Duncan Taylor Abfüllung – An Islay Distillery 2008/2025

Endlich ist er da: Der Mystery Islay Single Malt Whisky, der exklusiv für Whiskyjace abgefüllt wurde!

Der Whisky aus der bekannten Destillerie, die von Ardbeg und Laphroaig flankiert wird, reifte über 16 Jahre und erhielt dabei ein 8-monatiges Finish in einem Sherry-Octave Fass, bevor er vom unabhängigen Abfüller Duncan Taylor abgefüllt wurde.

Das Label ziert ein Bild von Martin Pudenz, mit dem Whiskyjace schon bereits in der eigenen Serie „Art Edition“ einige Abfüllungen herausgebracht hat.

Der Mystery Single Malt ist nicht gefärbt und nicht kühlgefiltert und wurde in Fassstärke mit 54,9% vol. abgefüllt.

Die Abfüllung ist auf 84 Flaschen limitiert!

Tasting Notes

Gaumen: Meersalz, etwas Gummi, Torf, Pfeffer und Asche

Abgang: Sanfter Sherry, Popcorn, Torfgeruch, Birnen mit Sahne und Nelken

Zu beziehen über den Shop von Whiskyjace zum Preis von 125€ (0,7 Liter)