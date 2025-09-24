Serge verkostet: Auchentoshan, unabhängig abgefüllt

Abgesehen von einigen Experimenten und Zwischenstufen, ist neben Springbank und ihrem Hazelburn die Lowland-Destillerie Auchentoshan die einzige schottische Whisky-Brennerei, die eine Dreifach-Destillation anwendet. Fünf recht aktuelle und unabhängig abgefüllte Malts dieser Brennerei stellt sich Serge Valentin zu seiner heutigen Verkostung zusammen. Während die Destillerie-Abfüllungen eher mit einem deutlicheren Fass-Einfluss aufwarten, zeigen die Indies in der Session, wie gut der Spirit von Auchentoshan auch mit einer längeren Reifung umgehen kann. Dementsprechend hoch fallen dann auch die Bewertungen aus:

Abfüllung Punkte

Auchentoshan 1998/2024 (43.4%, Malts of Scotland, Rare Casks, sherry hogshead, cask #MoS 24011, 166 bottles) 86 Auchentoshan 2000/2022 (52.9%, Malts of Scotland, Rare Casks, bourbon barrel, cask #MoS 22040, 183 bottles) 88 Auchentoshan 26 yo 1997/2024 (47.3%, The Whisky Blues, refill barrel, cask #101749, 135 bottles) 88 Auchentoshan 2007/2024 (54.1%, Maltbarn, sherry cask, 172 bottles) 85 Auchentoshan 1999/2024 (52.1%, The Whisky Agency, barrel, 149 bottles) 89