Sonntag, 01. Februar 2026, 13:37:08
Suche
LowlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei Auchentoshan und ein wahrscheinlich auch Auchentoshan

Zu den zwei benamsten Bottlings gesellt sich ein Secret Lowlander, der laut Serge alle Charakterzüge der Lowland-Destillerie trägt...

Normalerweise sind an den Sonntagen bei Serge Valentin die „Malternatives“ wie Rum oder Cognac zu finden, aber heute bricht er – erstmals übrigens seit dem Bestehen von Whiskyexperts, und das sind mittlerweile 13 Jahre – mit dieser Tradition und bringt zwei Tasting Notes für Whiskys aus der Lowland-Brennerei Auchentoshan. Sonntagsruhe für Redaktionen ist überbewertet!

Hier also unsere Tabelle zum Tasting:

AbfüllungPunkte

Auchentoshan 9 yo 2016/2025 ‘Waiting for the Sun’ (46%, Uncharted Whisky Co., 1st fill bourbon barrel, cask #UC0149, 617 bottles) 84
Auchentoshan 13 yo 2011/2025 (60.6%, Single Cask Nation, Online Exclusive, 4-month in 2nd fill peated bourbon barrel, cask #160463, 198 bottles)88 
Secret Lowland 11 yo (57.1%, Dràm Mor, refill oloroso sherry hogshead finish, cask #105, 324 bottles, 2025)88
Die Destillerie Auchentoshan. Bild © Jochen Wied, Joe’s Tastings
-Werbung-
Vorheriger Artikel
Fremde Federn (395): Was deutschsprachige Blogger diese Woche im Glas hatten
Nächster Artikel
Übersicht: Whiskyvideos und Podcasts der Woche (479)

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2026 Whiskyexperts GmbH