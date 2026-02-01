Serge verkostet: Zwei Auchentoshan und ein wahrscheinlich auch Auchentoshan

Normalerweise sind an den Sonntagen bei Serge Valentin die „Malternatives“ wie Rum oder Cognac zu finden, aber heute bricht er – erstmals übrigens seit dem Bestehen von Whiskyexperts, und das sind mittlerweile 13 Jahre – mit dieser Tradition und bringt zwei Tasting Notes für Whiskys aus der Lowland-Brennerei Auchentoshan. Sonntagsruhe für Redaktionen ist überbewertet!

Hier also unsere Tabelle zum Tasting:

Abfüllung Punkte

Auchentoshan 9 yo 2016/2025 ‘Waiting for the Sun’ (46%, Uncharted Whisky Co., 1st fill bourbon barrel, cask #UC0149, 617 bottles) 84 Auchentoshan 13 yo 2011/2025 (60.6%, Single Cask Nation, Online Exclusive, 4-month in 2nd fill peated bourbon barrel, cask #160463, 198 bottles) 88 Secret Lowland 11 yo (57.1%, Dràm Mor, refill oloroso sherry hogshead finish, cask #105, 324 bottles, 2025) 88