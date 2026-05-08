LowlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei Auchentoshan, durch 30 Jahre getrennt

Der Ältere ist der Jüngere, der Jüngere ist der Ältere - und der Jüngere Ältere ist laut Serge der Bessere

In seiner neuesten Time Warp Session widmet sich Serge Valentin der Destillerie Auchentoshan in den schottischen Lowlands. Dabei gibt es einen 18-jährigen, der rund um 1990 für Italien abgefüllt wurde, und einen 26 Jahre alten für The Whisky Agency, der im Vorjahr in die Flasche kam. Dieser hat dann auch die Nase vorne, was die Punktewertung betrifft, und zwar ziemlich weit.

Unten wie üblich unsere kleine Tabelle zur Verkostung:

AbfüllungPunkte

Auchentoshan 18 yo (43%, OB, Soffiantino, 75cl, +/-1990)80
Auchentoshan 26 yo 1999/2025 (50.6%, The Whisky Agency, for East Village, Birthday United, barrel)89
Die Destillerie Auchentoshan. Bild © Jochen Wied, Joe’s Tastings
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