Auchentoshan mit neuem Design und 12 Year Old Double Cask

Die Lowland-Brennerei Auchentoshan stellt sein Portfolio in einem neuen Design vor (was sich bereits ankündigte), und präsentiert mit Auchentoshan 12 Year Old Double Cask zugleich eine neue Abfüllung vor.

Auchentoshan American Oak and Triple Wood | Image credit: Auchentoshan. Via One more dram.

Die aufgefrischte, moderne Verpackung zeigt die drei Brennblasen der Destillerie in einer schimmernden Kupferfolie. Um Single Malt-Neulingen den Einstieg in die Welt des Whiskys zu erleichtern, bietet die Umverpackung einige Details wie eine Aussprache-Anleitung und detaillierte Fass-Informationen an. Die neue Verpackung wird aus nachhaltigen Materialien hergestellt. Dank der deutlichen Gewichtsreduzierung des Glases konnten die Treibhausgas-Emissionen pro Flasche um 16,9 % reduziert werden. Das Etikett besteht aus einteiligem, recyceltem und FSC-zertifiziertem Papier mit recyclingfreundlichen Druckeffekten.

Auchentoshan 12 Year Old Double Cask | Image credit: Auchentoshan. Via One more dram.

Das neue Bottling Auchentoshan 12 Year Old Double Cask ersetzt den bestehenden 12 Year Old. Der neue Malt reifte in ehemaligen Bourbonfässern aus amerikanischer Eiche und spanischen Oloroso-Sherryfässern. Abgefüllt mit 40 % Vol., soll der Whisky ein reichhaltiges und raffiniertes Geschmacksprofil aus süßem Gebäck und Zitronenschale, gemischt mit kräftigem Eichenholz und einem Hauch von Mandarine und Limette, abgerundet durch einen würzigen Ingwer-Abgang, bieten.

Die neue Verpackung und der Auchentoshan 12 Year Old Double Cask werden ab diesem Monat weltweit bis 2026 eingeführt. Der empfohlene Verkaufspreis für den Auchentoshan 12 Year Old Double Cask beträgt £38, was etwa 45 € sein könnten.