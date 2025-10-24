Freitag, 24. Oktober 2025, 14:36:15
Suche
LowlandsNeue Whiskys

Auchentoshan mit neuem Design und 12 Year Old Double Cask

Die neue Verpackungen und Abfüllung werden ab diesem Monat weltweit bis 2026 eingeführt

Die Lowland-Brennerei Auchentoshan stellt sein Portfolio in einem neuen Design vor (was sich bereits ankündigte), und präsentiert mit Auchentoshan 12 Year Old Double Cask zugleich eine neue Abfüllung vor.

Auchentoshan American Oak and Triple Wood | Image credit: Auchentoshan. Via One more dram.

Die aufgefrischte, moderne Verpackung zeigt die drei Brennblasen der Destillerie in einer schimmernden Kupferfolie. Um Single Malt-Neulingen den Einstieg in die Welt des Whiskys zu erleichtern, bietet die Umverpackung einige Details wie eine Aussprache-Anleitung und detaillierte Fass-Informationen an. Die neue Verpackung wird aus nachhaltigen Materialien hergestellt. Dank der deutlichen Gewichtsreduzierung des Glases konnten die Treibhausgas-Emissionen pro Flasche um 16,9 % reduziert werden. Das Etikett besteht aus einteiligem, recyceltem und FSC-zertifiziertem Papier mit recyclingfreundlichen Druckeffekten.

Auchentoshan 12 Year Old Double Cask | Image credit: Auchentoshan. Via One more dram.

Das neue Bottling Auchentoshan 12 Year Old Double Cask ersetzt den bestehenden 12 Year Old. Der neue Malt reifte in ehemaligen Bourbonfässern aus amerikanischer Eiche und spanischen Oloroso-Sherryfässern. Abgefüllt mit 40 % Vol., soll der Whisky ein reichhaltiges und raffiniertes Geschmacksprofil aus süßem Gebäck und Zitronenschale, gemischt mit kräftigem Eichenholz und einem Hauch von Mandarine und Limette, abgerundet durch einen würzigen Ingwer-Abgang, bieten.

Die neue Verpackung und der Auchentoshan 12 Year Old Double Cask werden ab diesem Monat weltweit bis 2026 eingeführt. Der empfohlene Verkaufspreis für den Auchentoshan 12 Year Old Double Cask beträgt £38, was etwa 45 € sein könnten.

-Werbung-
SourceOne more dram
Vorheriger Artikel
WhistlePig bringt The Boss Hog XII: Feather & Flame
Nächster Artikel
Winterliche Festtage in der Lantenhammer Destillerie

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2025 Whiskyexperts GmbH