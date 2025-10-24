Auch in diesem Jahr lädt die Lantenhammer Destillerie zu ihrem „Winterlichen Hoffest“ ein, und dies zum zehnten Mal. Am 15. und 16. November 2025 zeigt sich der Innenhof der Brennerei als stimmungsvoller Hüttenzauber, und präsentiert ein buntes Programm mit kulinarischen Genüssen, festlicher Stimmung und vielen besonderen Highlights – und dies alles bei freiem Eintritt.

Mehr Details sowie einige stimmungsvolle Bilder in der folgenden Pressemitteilung:

Winterliche Festtage in der Lantenhammer Destillerie

Die oberbayrische Traditionsbrennerei lädt zum zehnten „Winterlichen Hoffest“ ein.

Hausham, November 2025 – Wenn der Duft von Glühwein, süßen Leckereien und feinen Destillaten durch Hausham zieht, ist es wieder soweit: Die LANTENHAMMER Erlebnisdestillerie öffnet ihre Tore zum beliebten „Winterlichen Hoffest“. Am 15. und 16. November 2025 verwandelt sich der Innenhof der Traditionsbrennerei in einen stimmungsvollen Hüttenzauber mit einzigartiger Atmosphäre. Bei freiem Eintritt dürfen sich die Besucher auf kulinarische Genüsse, festliche Stimmung und viele besondere Highlights freuen.

PROGRAMM & HIGHLIGHTS

Inmitten von Kupferbrennblasen erwartet die Gäste ein vielfältiges Erlebnisprogramm:

Live-Musik mit den legendären „Sweet Dudes“

mit den legendären „Sweet Dudes“ Heiße LANTENHAMMER Cocktails & feinste Glühweinkreationen mit Schuss

Herzhafte, süße und kulinarische Schmankerl im Schlemmerbereich

im Schlemmerbereich Über 20 Aussteller mit regionaler Handwerkskunst und Naturprodukten

mit regionaler Handwerkskunst und Naturprodukten Exklusive Brennereiführungen & Besichtigungen – kostenfrei für alle Besucher

– für alle Besucher Monika Gruber Autogrammstunde mit den neuen Edeldestillaten „Die Gruaberin“

“Ein besonderer Höhepunkt ist der Verkaufsstart der streng limitierten SILD Whisky Edition „Lost Cave #02“ – die Fortsetzung des Erfolgswhiskys, der in einer wiederentdeckten Höhle am Schliersee reifte. Ebenfalls neu präsentiert wird das LANTENHAMMER Weihnachtselixier in der 8. Auflage, ein edler Cuvée aus winterlichen Aromen von Marille, Rum und Zimt.

Für kreative Live-Momente, die unter die Haut gehen sorgt der bekannte Schlierseer Tattooartist Writecore Dani mit seiner Tattoo-Show. Für einmalige Einblicke in die Miesbacher Ledermanufaktur Boarisch Kreativ gewährt Leonhardt Röhrl. Auch Eiskünstler Christian Staber begeistert, wie in den letzten Jahren mit atemberaubenden Skulpturen aus Eis.

V.l.: Dani WriteCore (Tattoo Artist), Tobias Maier (Lantenhammer Geschäftsführer)

STARGAST MONIKA GRUBER

Ein ganz besonderes Highlight erwartet die Besucher am Samstag, den 15. November, ab 14 Uhr: Kabarettistin Monika Gruber ist zu Gast in Hausham und präsentiert in Kooperation mit LANTENHAMMER die neue Linie „Die Gruaberin“ by RARITAS. Im Rahmen einer Autogrammstunde steht sie den Fans hautnah zur Verfügung.



TOMBOLA FÜR DEN GUTEN ZWECK

Bei der großen LANTENHAMMER Tombola gibt es wieder nur Gewinner: Hochwertige Preise warten auf glückliche Losbesitzer. Wie jedes Jahr kommt der Erlös einem regionalen Projekt zugute.



ÖFFNUNGSZEITEN

Samstag, 15. November 2025: 11 – 21 Uhr

Sonntag, 16. November 2025: 11 – 19 Uhr

Weitere Informationen unter www.lantenhammer.de