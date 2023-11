Die Lantenhammer Destillerie gehört zu den ältesten Whiskyproduzenten Deutschlands und präsentiert zum zehnjährigen Jubiläum zwei Sonderabfüllungen – inspiriert von Ebbe und Flut – von denen eine, der „Flören“ allerdings bereits in der Destillerie ausverkauft und nur mehr vereinzelt im Fachhandel zu finden ist. Die andere Abfüllung, der „Eeb“, ist noch online und im Shop der Brennerei vor Ort erhältlich.

Hier alle Infos, die wir von der Lantenhammer Destillerie erhalten haben:

ERSTE SILD JUBILÄUMSABFÜLLUNG VOR OFFIZIELLEM START AUSVERKAUFT!

SILD präsentiert die ersten Einzelfassabfüllungen „Eeb“ und „Flören“ zum 10-jährigen Jubiläum.

Hausham, November 2023 – SILD Whisky steht seit 10 Jahren für Premium Whisky der besonderen Art und herausragenden Whiskygenuss. Aus diesem Grund präsentieren SILD Geschäftsführer Anton Stetter und Master Distiller Tobias Maier erstmalig zwei Einzelfassabfüllungen in Fassstärke unter den Namen „Eeb“ und „Flören“, was auf Sölring Ebbe und Flut bedeutet. Die beiden Single Cask Abfüllungen sind streng limitiert. 285 der SILD Single Cask „Eeb“ 50,4% sind ab sofort ausschließlich in der LANTENHAMMER Destillerie oder im LANTENHAMMER Onlineshop für 119,90 € in der 0,7l Flasche verfügbar. Dagegen sind die 292 Exemplare der SILD Single Cask „Flören“ 50,1% schon jetzt in der Destillerie ausverkauft und exklusiv nur bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich.

Seit 2013 ist SILD einer der innovativsten Whiskyproduzenten in Deutschland und überrascht seit zehn Jahren immer wieder mit außergewöhnlichen Whiskys. Zum 10-jährigen Jubiläum ließ man sich daher etwas ganz Besonderes einfallen und kreierte zwei einmalige Single Malts. Basierend auf Sylter Gerste des Getreidebauern Jan Petersen aus Morsum und Sylter Torf aus der Braderuper Heide entstanden charaktervolle Whiskys, die in einem karibischen Rum- und Pedro Ximenéz Sherryfass unter dem Einfluss der Gezeiten der Insel Sylt reifte.

„Unsere SILD Fässer lagern unter anderem auf dem historischen Kutter namens „Gret Palucca“, der auf den Gezeiten schaukelt.“ Erläutert Geschäftsführer Anton Stetter. „Dieser Prozess, bekannt als „rolling maturation“, führt zu einer intensiveren Wechselwirkung zwischen Whisky und Holz, da der Whisky in den Fässern stärker bewegt wird. Insgesamt ist unverkennbar, dass Ebbe und Flut subtile, aber dennoch bedeutende Auswirkungen auf die Lagerung unseres Whiskys hat. Die Interaktion zwischen Gezeiten, Holzfässern und Whisky ist ein weiteres Beispiel für die Komplexität und Kunst der Whiskyherstellung, die die Vielfalt der Aromen und Geschmacksrichtungen in unseren beiden faszinierenden Single Cask Whiskys fördert.“

Brennmeister Tobias Maier ergänzt:

„Auf die Art und Weise wird jedes unserer ca. 500 Fässer ein geschmackliches Einzelstück. Daher haben wir bei der Auswahl der beiden Fässer besonderen Wert darauf gelegt, dass jeder der beiden Whiskys seinen eignen Charakter hat, aber beide zusammen eine Einheit bilden.“

Am Gaumen beeindrucken die beiden Einzelfassabfüllungen durch ihr komplexes Geschmacksprofil und begeistern durch die milde Fassstärke. Gereift im 225l Pedro Ximenéz Sherryfass überrascht einerseits der SILD Single Cask Whisky „Flören“ 50,1% mit seinem süß-torfigen Geschmacksprofil. Am Gaumen entwickelt er ein komplexes Aroma aus geflammtem Holz und karamellisierten Rosinen, das in floralen Nuancen und feinwürzigen Rauchnoten gipfelt. Andererseits präsentiert sich der im karibischen Rumfass gereifte SILD Single Cask Whisky Eeb 50,4% mit sanft erdigen Torfaromen, die umspielt werden von kräftigen Malznoten. Am Gaumen entdeckt man eine faszinierende Kombination aus feinrauchigen Malz-, karamellisierten weißen Fruchtnoten und karibischen Rumeindrücken.

Dabei glänzen die beiden limitierten Jubiläumsabfüllungen in einer goldstrahlenden Sonderausstattung und werden in einer schwarzen Geschenkverpackung mit Goldapplikationen geliefert. Wer also eine der edlen Whiskyflaschen in Händen halten will, sollte sich beeilen. Denn nur 285 handgefüllte 0,7l Flaschen SILD Single Cask „Eeb“ 50,4% sind ab sofort ausschließlich in der LANTENHAMMER Destillerie oder im LANTENHAMMER Onlineshop für 119,90 € verfügbar. Dagegen sind die 292 Exemplare der SILD Single Cask „Flören“ 50,1% exklusiv nur bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich.