Milk & Honey Distillery aus Israel veröffentlicht „Christmas Treat“-Abfüllung für Deutschland

Im deutschen Fachhandel und in Onlinestores finden Sie jetzt eine neue Abfüllung der Milk & Honey Distillery (M&H Distillery) aus Israel – der unverbindlich empfohlene Verkaufspreis für diese Sonderausgabe namens M&H Christmas Treat beträgt 62 Euro.

Der mit 49% Alkoholstäre und ohne Altersanagabe abgefüllte Whisky ist eine Mischung aus Whisky, der in STR-Fässern, ex-Bourbon casks und ex-Sherry casks reifte und fängt mit seinem nussigen, würzigen und an schottischen Weihnachtskuchen erinnernden Geschmack den Geist von Weihnachten ein, so die Destillerie aus Tel Aviv. Und auch das Label Design bringt weihnachtliche Saiten zum Schwingen…