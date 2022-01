Helmut Knöpfle ist neuer Markenbotschafter der Lantenhammer Destillerie

Nach der Trennung zwischen der Lantenhammer Destillerie und SLYRS ist das Whiskyportfolio von Lantenhammer momentan auf den SILD Whisky reduziert. Diesen wird nun, zusammen mit den anderen Marken der Brennerei, Helmut Knöpfle als Markenbotschafter betreuen. Knöpfle ist in der Whiskyszene kein Unbekannter – er gründete 2007 die „Malt Ambassadore“ und war bei Firmen wie Schlumberger, William Grant & Sons, Bacardi oder Jack Daniel’s tätig.

Wir wünschen Helmut Knöpfle viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe – und bringen hier die Pressemitteilung der Destillerie Lantenhammer für Sie:

PR-Text für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Hausham, Januar 2022 – Mit der Verpflichtung des international anerkannten Whiskyexperten und Spirituosen-Missionars Helmut Knöpfle als neuen Markenbotschafter ist der Traditionsbrennerei LANTENHAMMER ein Meisterstück gelungen. Der Spezialist für die Vermarktung von Premium-Spirituosen ist seit 01.01.2022 im Auftrag des bayrischen Genusses unterwegs und trägt auf seine unwiderstehliche Art und Weise die preisgekrönten Destillate der, als „Destillerie des Jahres“ ausgezeichneten Edelbrand Manufaktur, in die Welt des guten Geschmacks.

Seit 1994 ist der gebürtige Bayer, Helmut Knöpfle, im vertriebsorientierten Marketing der Getränke- und Spirituosen-Industrie tätig. Sein Wissen, Erfahrung und hohes Ansehen in der Spirituosenbranche konnte er bei seinen beruflichen Stationen, wie Coca-Cola, Bacardi, Jack Daniel ́s, Schlumberger, Campari und William Grant & Sons sammeln. In dieser Zeit lernte er unzählige Restaurants, Bars, Hotels, Großhändler und Facheinzelhändler kennen und auch deren Arbeitsweise, Credo, Erfolg und manchmal auch Misserfolg.

Als Brand Ambassador ist er nicht nur Vortragender, sondern oft auch eine Art Unternehmensberater, der mit seinen Erfahrungen, den lokalen Anbieter, sei es Gastronomie oder Handel auf dem Weg zum Erfolg begleitet und unterstützt. „Marketing baut das Parkett, auf dem der Vertrieb tanzen kann.“ Spezialisiert ist Knöpfle auf die Vermarktung von Premium-Spirituosen. Sein Interesse als Markenbotschafter gilt der Gastronomie und dem Fachhandel, also die Orte, wo erklärungsbedürftige, exklusive und hochpreisige Produkte verkauft werden.

Als Vordenker und Trendsetter entwickelte und gründete er im Jahr 2007 die Referenten-Vereinigung „Malt Ambassadore“, die weltweit einzigartig ist. Ein Verband von Whisky- und Spirituosen-Enthusiasten mit circa 100 fachkundigen Mitgliedern, die pro Jahr über 1.300 Tastings in Deutschland veranstalten und dabei mehr als 32.000 Konsumenten erreichen.



Knöpfle selbst blickt als Dozent, Buchautor, Seminarleiter, Jurymitglied und Experte für Whisky, Rum, Gin, Tequila, Bitter und Grappa auf über 3.000 Veranstaltungen zurück, in denen er sein Wissen an Barkeeper, Berufsschüler, Lehrer, Fach-/Verkaufspersonal und Konsumenten bzw. Genießer weitergibt. Seine Vorträge sind eine Mischung aus Information, Geschichte und Geschichten, gepaart mit einem Schuss Humor – so, dass Genießen eben Spaß macht.

Nach einem viertel Jahrhundert führt ihn nun der Weg weg von der großen Spirituosen-Industrie hin zu einem bayrischen Traditionsunternehmen mit höchsten Ansprüchen: zur LANTENHAMMER Destillerie. Die Ernennung als Markenbotschafter ist ein wichtiger Schritt in der zukünftigen Strategie des Unternehmens, noch näher an seinen Kunden zu sein und seine geschätzten Marken mit hoher Handwerkskunst im deutschen Markt auszubauen. LANTENHAMMER Brennmeister und Geschäftsführer Tobias Maier ist erfreut: „Ich bin überglücklich, dass wir Helmut Knöpfle gewinnen konnten, um uns beim weiteren Ausbau unseres erfolgreichen Deutschlandgeschäfts zu unterstützen. Als Markenbotschafter findet sich die Position als Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb. Seine Erfahrung und Expertise ermöglicht es, unser Portfolio am POS einerseits zu erweitern und andererseits auch nachhaltig auszubauen.“ Dabei entgegnet Helmut Knöpfle: „Es ist für mich eine spannende Herausforderung die Marken LANTENHAMMER Edeldestillate, SILD Whisky, RUMULT Bavarian Rum und JOSEF Gin beim langfristigen Wachstum in Deutschland zu unterstützen. Das Portfolio bietet für uns noch viel Potenzial, das wir partnerschaftlich mit unseren Kunden erschließen wollen.“



Wer den unermüdlichen Spirituosen-Missionar und Genussbotschafter einmal live erleben will, hat mit Sicherheit bei einer der nächsten Veranstaltungen der LANTENHAMMER Destillerie die Gelegenheit dazu.

Auszeichnungen & Veröffentlichungen von Helmut Knöpfle:

Seit 2009 Jurymitglied des International Spirits Awards – ISW

Seit 2009 Dozent „Edelbrand-Sommelier“ an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf

2013 Auszeichnung als “Germany´s Best Whisky Motion“ des Magazins Whisky Botschafter

2018 Verleihung des Ehrentitels “Keeper Of The Quaich”

2010 Autor des Fachbuches „Praxishandbuch Bar und Gatronomie“ (Pro Business Verlag)

2019 Autor des Fachbuches „Marketing für Brenner“ (Ulmer Verlag)